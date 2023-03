2,3 milliós Chanel-táskát villantott Meghan Markle a 2,1 milliós kasmírkabátjában

Egy nőnapi rendezvényen tűnt fel Nyugat-Hollywoodban Meghan Markle. A lesifotósok persze azonnal felbukkantak, hogy a nagyon mosolygós Markle-ről készítsenek néhány képet.

A PageSix ki is elemezte, mit viselt aznap a sussexi hercegné:

A cipője sem volt olcsó, itt a Valentinóra szavazott aznap, abból is egy 280 ezer forintos darabra.

What’s the fist thing Meghan Markle does after strong arming the royal family into giving her children titles? Call the paparazzi and take a carefully managed stroll with a smug grin. She honestly disgusts me. This is why Charles needed shut down the title debate ages ago. pic.twitter.com/K5i7gp3rrc

— Royal News Network (@RNN_RoyalNews) March 9, 2023