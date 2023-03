Egy pornóvideóban látta vissza a saját arcát a streamer, és semmit nem tehet ellene

Egy 2019-es cikkünkben azt írtuk, fél évre vagyunk a teljesen reális kamuvideóktól, amelyek már annyira profik lesznek, hogy szabad szemmel lehetetlen lesz megmondani, hogy hamisítottak. Ez már akkor is ijesztőnek tűnt, és bár talán a helyzet mégsem annyira rossz, mint amilyennek Hao Li, a deepfake egyik legnagyobb szakértője 3,5 éve felvázolta, a technológia megállíthatatlanul terjed, a nyomában nem csupán tengernyi álhírt, de tönkre tett életeket is hagyva.

Az Indy100-on most épp egy amerikai streamer, Sweet Anita szólalt meg, aki egy pornófilmben láthatta viszont a saját arcát. Persze nem szerepelt a filmben, deepfake-et használva szerkesztették oda az arcát, de a helyzetén ez egy cseppet sem könnyít, a felnőttfilmes oldalakon ettől még ugyanúgy ott virít a neve és az arca is.

– mondta a 32 éves nő, aki amióta tudomást szerzett a videóról, nem érzi magát biztonságban, és egyre inkább belefárad a helyzetbe.

I was on ITV news today covering the deepfake situation. I’ve been working so hard all week squeezing as many interviews as I can into my schedule to try and get people thinking about this. Hopefully it helps push for change https://t.co/jCpRdc3hIY

Sweet Anitában ráadásul egészen kellemetlen körülmények között tudatosult, hogy létezik egy pornóvideó az ő arcképével. Egy másik streamer, a szintén amerikai Atrioc egyik adásában ugyanis kiszúrták a nézők, hogy a böngészőjében több olyan oldal is meg volt nyitva, amin deepfake-es pornó futott, köztük az egyik a Sweet Anita arcával ellátott videó volt. A férfi nem győzött magyarázkodni a lebukás után, nem sokkal később egy bocsánatkérő videót is közzétett, melyben sírva beszélt arról, hogy mennyire megbánta az egészet. A férfi leszögezte ugyanakkor, hogy nem ő készítette a videókat, csak nézte őket. Elmondása szerint a Pornhubot böngészte, amikor az egyik videó előtt felugrott egy hirdetés deepfake-es pornóról. Ő pedig rettenetesen kiváncsi lett erre az egészre, így kattintott, a többi pedig már történelem.

This story was how I found out that I’m on this website. I literally choose to pass up millions by not going into sex work and some random cheeto encrusted porn addict solicits my body without my consent instead. Don’t know whether to cry, break stuff or laugh at this point. https://t.co/voNoxRyVBd

— Sweet Anita (@sweetanita) January 30, 2023