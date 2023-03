Kökény Attila: Annyi hülyeséget tudnak a férfiak csinálni

Kökény Attila a minap az nlc.hu-nak adott interjút, melyben egyebek mellett a házasságáról is beszélt. Mint mondta, nehéz sok-sok éven át fentartani tüzet, és nagyon fontos, milyen partnert választ az ember.

Annyi hülyeséget tudnak a férfiak csinálni, természetesen a nők is, de azért nekünk, akik sokat járunk az éjszakában, nagyobb a kísértés

– magyarázta az énekes, aki sosem szerette volna, hogy a felesége dolgozzon, hiszen akkor a munkájából adódóan alig találkoztak volna.

Az én munkám abból állt, hogy este elmentem, reggel érkeztem, pihentem, és ha nincs otthon, akkor alig találkoztunk volna. Mindig úgy voltam nyugodt, ha otthon volt, főzött és nevelte a gyermekeinket. Hagyott engem kiteljesedni mindenben, én pedig igyekeztem minden mással pótolni. Nincs a jó házasságnak titka. Nagyon sokat veszekedtünk régen, ami most már szerencsére megritkult, de egyébként egy átlagos család vagyunk

– tette hozzá.

Kökény az interjúban arról is beszélt, hogy szerinte az a jó, ha egy házaspár vitájába senki más nem szól bele. Úgy véli, ha az ő esetükben a szüleik vagy más, hozzájuk közel álló személyek ezt megtették volna, talán már nem lennének együtt a feleségével.

Ha jól csináltunk valamit, akkor abban lubickoltunk, ha rosszul, akkor a saját bőrünkön tapasztaltuk meg. Igyekszem ezt alkalmazni a saját gyerekeimnél is, mert nekik is mindent meg kell tanulniuk. Én hívő ember vagyok, ezért hiszek benne, hogy amit Isten egybekötött, azt ember nem tudja szétválasztani. Ha nincs olyan ok, amiért el kell válnunk, akkor nem kreálunk magunknak. Isten az egyetlen, aki ebbe a szövetségbe beléphet.