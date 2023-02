„Sokaknak lelki segítség volt” – ellopták Rubint Réka YouTube-csatornáját, 300-nál több videót töröltek

Rubint Rékáék nem tudnak belépni 75 ezer feliratkozót számláló YouTube-csatornájukra, írja a Blikk. A fitneszedző a lapnak azt mondta, webes kollégája kérdezte tőle, változott-e a jelszó a fiókban, merthogy nem lehet belépni. Rubint ekkor már tudta, hogy baj van.

Eltűnt az összes videó. A Covid időszaka alatt építettem fel ezt a csatornát, az élő Facebook-videókat másnap mindig ide töltöttem fel, hogy aki szeretne, tudjon mozogni. Közel 75 ezer feliratkozóm volt, és akadtak olyan videók, amelyeket majdnem 800 ezren néztek meg. Azt sajnálom a legjobban, hogy ezeket a videókat azoktól az emberektől vették el, akiknek szüksége volt rájuk, és itt most nem csak arra gondolok, hogy valaki kisebb popsit szeretne, de sokaknak lelki segítség is volt ez, hiszen a mozgás antidepresszánsként is jól működik.