Halle Berry megbotlott és arcra esett a színpadra menet, majd posztolt egy videót az esetről

Humorosra vette a dolgot.

Halle Berry egy múlt heti jótékonysági rendezvényen vett részt, ahol díjat adott át. A színpadra tartva azonban megbotlott, aminek hasraesés lett a vége. Szerencsére nem történt nagy baj, a színésznő pár perccel később már tudott nevetni magán, majd viccesen a közönséghez szólt.

Ha ezt meglátom az interneten, Van megkeres titeket

– mondta el Berry, az első sorban ülő párjára, Van Hunt énekesre mutatva.

Végül maga a színésznő is közzétette az esetről készült felvételeket a közösségi oldalán, így több szögből is szemtanúi lehetünk orra bukásának. Instagram-posztjában leírta, mi is történt pontosan:

Egy kedves barátom meghívott, hogy beszédet tartsak a jótékonysági estjén, ami egy csodálatos szervezetet ünnepel, ami speciális nevelési igényű gyerekek számára gyűjt adományokat. És akkor ez történt, pofára estem!