Steve Jobs-ot megidézve mutatta be új, zöldalmás whiskyjét Connor McGregor

A világhírű ír ketrecharcos még egy meggyőző fekete garbót is felkapott új itala bemutatásához.

A Proper No. Twelve néven már egy ideje whiskyt is gyártó, de leginkább balhéiról ismert UFC harcos, Connor McGregor teljes tech üzemmódba kapcsolt legújabb, almás ízesítésű itala bemutatásához, amit egy Apple bemutatóit parodizáló videóban ismertetett meg a nagyközönséggel, miközben Steve Jobs-nak volt öltözve.

McGregor a kötelező fekete garbót és kerek, ezüstkeretes szemüveget viselve beszélt új whiskyjéről, miközben a háttérben felemelő zene szólt.

Hölgyeim és uraim, időnként egyszer-egyszer jön egy forradalmi termék, amely mindent megváltoztat. 2018-ban bemutattuk a Proper No. Twelve Irish Whiskey-t, amely háromszorosan desztillált maláta és gabona négy évig bourbon hordóban érlelt, gazdag és lágy keveréke

– idézi a LADbible McGregor termékbemutatóját. A 34 éves ketrecharcos ezután „folyékony aranyként” jellemezte a terméket, majd felvágott azzal, hogy ő és az italai „megváltoztatta a whiskyivás módját” – vagyis csupa olyan magasztos kijelentést tett, amilyeneket egy technológiai bemutatótól várnánk.

„Most egy új, forradalmi termékünk van. Ez a Proper No. Twelve Irish Apple, a díjnyertes Proper No. Twelve Irish Whiskey keveréke a ropogós és lédús ír alma jegyeivel” – folytatta a zöldalmás whisky bemutatóját, melyet az írek világszerte főként ivással ünnepelt, március 17-i Szent Patrik napjára piacra is dobnak.

A ketrecharcos techgurukat megszégyenítő prezentációja annyira ütősre sikeredett, hogy még a Facebook kevert harcművészetekben szintén jártas alapítója, Mark Zuckerberg is megemelte a virtuális kalapját előtte, amikor annyit kommentált a videóhoz, hogy