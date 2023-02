Hajléktalanból lett milliomos az ötgyermekes szingli anya

Megharcolt a maga sikereiért.

A 40 éves Rebecca Barr-ral nem bánt kesztyűs kézzel az élet, egy bántalmazó családból került ki, a hajléktalansággal is meg kellett küzdenie, mára viszont egy elismert üzletasszony – írta a Daily Mail. Coachként dolgozik, más nőknek ad üzleti tanácsokat, amivel jövedelme év sokmillió forint fontban.

Apja már kiskorában meghalt, anyja utána újraházasodott, de soha nem tudott túllépni férje elveszítésén. Depressziós volt, ezért Barr vette át a feladatait, és gondoskodott, két kisebb testvéréréről.

Tavaly adott életet ötödik gyerekének a szingli anya, aki a kapcsolatokban se volt túl szerencsés. Öt gyermeke három különböző férfitől van. De megbirkózik ezzel is, és a gyereknevelés s a munka terén is megállja a helyét. Azt mondja, minden nő képes arra, ami neki sikerült:

A nők meg tudják csinálni a saját pénzszerző sztorijukat, és mindannyian mocskosul gazdagok lehetünk a saját feltételeink szerint, függetlenül attól, hogy milyen a magánéletünk.

Szerinte nincs semmi gond az életével, elítélheti bárki, de ő és gyerekei is megélnek a pénzükből és boldogok.

16 évesen három munkája volt, és tanult közben, egy időre hajléktalan is volt, de ment előre. 25 éves korára fontmilliós ingatlanportfolióval rendelkezett, házakat vásárolt meg, újított fel és adott el. Ekkortájt ismerkedett meg az első partnerével, akivel egy nagy esküvőt tervezett, ami egy ingatlan eladásából finanszírozott ő maga: 40 ezer fontot (több mint 17 millió forintot) költött rá.

A házasság nem tartott sokáig, hat héttel az esküvő után Barr elköltözött, maga mögött hagyva a férjét és az ingatlanait.

28 évesen megismerte az új párját, akitől gyereke is született, de a munkaszerződése szerint csak hat hétre maradhatott otthon vele. Újra felvette anyjával a kapcsolatot, aki vigyázott a picire, de nem sokkal később stroke-ot kapott.

Úgy döntött előre menekül, egyetemre ment, ahol le is diplomázott emberi erőforrás szakon. Ekkor már állapotos volt a második gyermekével. HR-esként is helyezkedett el, lépegetett felfelé a vállalati ranglétrán, el is jutott addig, hogy 2014-ben meg tudott venni egy fodrászszalont, aminek a későbbiekben megháromszorozta a forgalmát.

Volt aztán egy másik szalonja is, de azzal viszont bebukott.

Ezután fordulta coaching felé, HR-es és szervezeti pszichológiából is képesítést szerzett hozzá. Először vállalkozást indító nőknek segített, majd szerzett még egy rakás coach-os képesítést.

Mér az üzleti életben is révbe ért, milliós fizetése van, másrészt van öt egészséges gyermeke:12, 10, 8, 4, és egy évesek.