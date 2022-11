Jön a Black Friday: mutatjuk, milyen termékekre kell azonnal lecsapni

A Black Friday-láz látszólag évről évre egyre legyűrhetetlenebb már hazánkban is: az akciókkal teli időszakban sokan előre terveznek, és a karácsonyi ajándékokat is most szerzik be. De milyen termékekre érdemes idén lecsapni? Van esetleg olyan termék, amivel akár az energiatakarékosság jegyében is számolhatunk?

Az biztos, hogy az idei Black Friday kicsit másabb lesz, mint az előzőek, a GKID és az eMAG őszi felmérésének eredményei alapján ugyanis két dolog vizionálható az árérzékenyebbé váló felhasználók az online vásárlás felé fordulnak,

másrészt az akciók között is olyan termékeket keresnek majd feltételezhetően a vásárlók, amelyek inkább energiatakarékosak,

illettve tudatosabbá válnak a fogyasztók – az impulzusvásárlás helyett az előre megfontolt döntéseké lesz a főszerep. Míg az első szempont mögött az az érv húzódik meg, hogy online egyszerűen összehasonlíthatók a termékek árai, addig az energiatakarékos eszközök iránti kereslet a jelenlegi gazdasági helyzet miatt vált ki fokozott érdeklődést az emberekből. Mutatjuk, mi az az öt legjobb termék, amit idén érdemes a Black Friday keretein belül megvenni. Nagyképernyős tévék Hamarosan indul a katari foci-világbajnokság, így nem véletlen, hogy nagy kereslet indulhat be a televíziókért. Mivel a világbajnokság és a Black Friday közel vannak egymáshoz, érthető, sokan szeretnének olyan tévét vásárolni most, amin jó minőségben tudják majd követni a katari izgalmakat. Ha tévévásárlásra adjuk a fejünket, alaposan nézzük meg, milyen energiaosztályba sorolható az adott készülék: jelenleg A-tól G-ig terjed ez a skála, értelemszerűen az A besorolás alá tartozó tévék fogyasztják a legkevesebb áramot a háztartásban, igyekezzünk a skála fenti részéből választani az akciók során. Téli gumiabroncs A biztonságos autós közlekedésre online is felkészülhetünk: aki még nem vásárolt téli abroncsot az autójára, a Black Friday keretein belül képes lesz jó akcióra bukkanni. Noha a téli gumi vásárlását inkább nyárra ajánlják a szakértők, ne felejtsük, hogy fekete pénteken kifoghatunk páratlan akciókat. Itt persze érdemes nem a legolcsóbb kategóriát megcélozni, inkább a középkategória felső szegmensében vadászgassunk az akciókra – hosszú távon ugyanis jobban megéri a kicsivel több ráköltés. Pelenka A jelenlegi, faramuci gazdasági helyzetben minden terméknek jelentősen növekedett az ára, a családosok pedig jól tudják, a babák egyik legfontosabb „kelléke”, a pelenka is jócskán megdrágult. Kevesen számolnak azzal, hogy a Black Friday alatt igazából pelenkát is lehet jelentős kedvezményekkel vásárolni. A legtöbbször értelemszerűen a nagy kiszerelésben kapható termékek vannak jól árasítva, de az egyesével kapható, mosható babapelenkákra is hasznos lehet rápillantani az online shopokban. Ha utóbbi megoldás mellett tesszük le a voksunkat, még környezettudatosan is gondolkodunk. Okosizzó Egyre elterjedtebbé válik az okosvilágítás 2022-ben: az okosizzók ára még mindig jóval drágább, mint a hagyományosaké, de cserébe úgy variálhatjuk az izzók fényét, ahogy szeretnénk. Plusz számos esetben energiatakarékosabbak is a hagyományos izzóknál. A Black Friday-en általában több darab ilyen világítás vásárlása célszerű, mert jelentős kedvezményeket kapunk. Aki eddig ódzkodott ettől a típusú világítástól, most tehet egy próbát, amennyiben talál jó akciót. Ezt csak pluszban erősíti a tény, hogy a legtöbb izzó már az összes mobilkészülék operációs rendszerével kompatibilis, persze a termék dobozán, webshopos leírásában nem ár ellenőrizni azt, tudjuk-e majd a telefonunkról vezérelni azt. Elektromos fűtőpanel Közeleg a tél, és az időjárás nem feltétlenül lesz kegyes hozzánk. Az elektromos fűtőtestek iránt már az ősz beköszöntével is nagy lett a kereslet hazánkban, nem lesz másként decemberhez közeledve: a gázárak emelkedésével pedig különösen jó befektetés lehet egy fűtőtest. Érdemes megnéznünk az elektromos konvektorok esetében, hogy milyen teljesítménnyel üzemelnek: a 2000 wattos készülékek többet fognak fogyasztani, cserébe gyorsabban is melegítik fel a lakást. Ha lehetséges, több fokozattal ellátott fűtőpanel után nézzünk, hogy ne kelljen minden esetben maximum energiafelhasználással üzemeltetni azt. Az eszközöknél elérhető a Wi-Fi funkció is, ám akinek nem létszükséglet mindez, inkább maradjon a hagyományos daraboknál (spórolás miatt is). Szponzorált tartalom A cikk az eMAG támogatásával készült.