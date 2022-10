Harry hercegnek állítólag soha nem ajánlották fel a királyi családban, hogy járhat terapeutához

Egy üzleti eseményen (Masters of Scale) vett részt San Franciscóban Harry herceg, aki egyebek közt arról beszélt, a terápia segített vele megértetni, hogy a saját élete felett rendelkezhet.

Az Alfred P. Sloan Alapítvány elnöke, Doron Weber szintén részt vett a beszélgetésen, később arról írt a Twitteren, hogy a herceg elkeserítő dolgokat mesélt a színpadon. Weber úgy idézi a herceg szavait: míg Harry felnőtt a családban, emellett tíz évet lehúzott a katonaságnál, soha nem hallotta a terápia vagy coaching szavakat a családjától.

Ehhez még hozzátartozik, hogy tragikusan elveszítette édesanyját, Diana hercegnét is.

Prince Harry says growing up in the royal family & then spending 10 years in the military, he never heard the words “therapy” or “coaching. Then the blinkers came off and his life changed. w ⁦@Arobichaux⁩ of @BetterUp⁩ & ⁦@reidhoffman⁩ ⁦⁦@mastersofscale⁩ pic.twitter.com/OD4veku8yE

— Doron Weber (@DoronWeber) October 20, 2022