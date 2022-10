Kim Kardashian amerikai-focimeccsen járt a fiával, kifütyülte őt a nézők egy része

Különös videó terjeng a Twitteren Kim Kardashianról: a celebnő a Los Angeles Rams amerikai-focicsapat mérkőzésén tette tiszteletét az egyik fiával, a kivetítőn pedig a meccs egy pontján előtérbe is helyezték őket. Csakhogy a stadionban szurkoló tömeg egy része nem volt elájulva Kardashian ottlététől. Hangos fújolással tudatták nemtetszésüket.

Rajongói aztán a celeb védelmére keltek: többen úgy fogalmaztak, a Rams-szurkolók szégyellhetik magukat a történésekért. Mások pedig arról írtak, egy focimeccsen bókként kell értelmezni, ha a kivetítőn bemutatott személyt kifütyülik – ugyanis ha még nem is ismernek, de már fütyülnek, akkor igazán szuperhíres vagy.

Kim Kardashian was just shown on the big screen and loudly booed at the Rams game. Being booed at a sporting event is a huge compliment. When people who don’t know you think they dislike you it means you are super duper famous.

— Stephen Amell (@StephenAmell) October 9, 2022