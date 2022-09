Kiss Endi új tervei: Szeretnék megtanulni angolul, nincs jogsim, azt is meg kellene csinálnom

A Borsnak adott interjút 52. születésnapja után Kiss Endi, a Hooligans dobosa. A zenész arról beszélt, tízévente ünnepel nagyobb bulival, ha ilyen alkalom közeledik, most szabadesés-szimulátorba látogatott el családjával. Persze ez korábban máshogy is ment:

A negyvenedik születésnapomra 600 barátom jött el. Nem lehetünk örökké 18 évesek, de meg lehet próbálni úgy élni. Igyekszem mindenkivel rendes lenni és maradok is tiszta, nem tud elrabolni a felnőtté válásnak hívott marhaság. Nem engedem, hogy a korom bármiben is befolyásoljon, a gyerekeimtől tanulok a legtöbbet és ez így is marad.