Csak az ujjlenyomatuk ellenőrzése után mehetnek mosdóra a diákok egy sydney-i középiskolában

A Moorebank High School vezetősége ezzel a személyiségi jogi kérdéseket felvető új gyakorlattal egyrészt az iskolai vandalizmust szeretné megakadályozni, másrészt a tanulók mozgását szeretné nyomon követni.

Az Ausztrália legnépesebb városában, Sydney-ben található egyik középiskolában különös biztonsági intézkedést vezettek be a vandalizmust megelőzésére, és a diákok mozgásának nyomon követésére: a Moorebank High School tanulói ezentúl csak azután látogathatnak el az intézmény mosdóiba, miután egy gép leolvasta az ujjenyomatukat.

Az új eljárás, melyről az iskola igazgatója, Vally Grego levélben tájékzotatta a szülőket, a Guardian által megkérdezett adatvédelmi szakértő az új eljárást egyenesen „ésszerűtlennek” és „aránytalannak” nevezte.

Az iskolaigazgató levele szerint a vandalizmus visszaszorítása miatt van szükség erre a különleges intézkedésre, mely csak a legidősebb tanulókat érinti, és kizárólag az intézmény külső mosdóiban lépett érvénybe.

A diákokat arra kérték, hogy adják meg az ujjlenyomatadataikat a rendszer számára, és az ezer érintett tanuló közül szinte már mindenki eleget is tett ennek a kérésnek.

A rendszert az iskola közösségi fókuszcsoportjával folytatott kétéves konzultációt követően vezették be, és valójában nem rögzíti az ujjlenyomatokat, hanem csak az alfanumerikus ábrázolásukat készíti el, az információkat pedig nem az iskolában, hanem valahol máshol tárolják. A rendszer használata egyébként nem is kötelező, a diákok a tanítási idő alatt úgy is hozzáférhetnek a mosdókhoz, ha kérnek egy belépőkártyát ehhez a megfelelő irodából.

Samantha Floreani, a Digital Rights Watch nevű, ausztrál polgárok digitális jogainak oktatására és védelmére létrehozott jótékonysági szervezet programvezetője szerint a vandalizmus megelőzése nem elég jó indok a magánélet megsértésének számító rendszer bevezetésére.

A diákoknak joguk kellene, hogy legyen kimenni a mosdóba anélkül, hogy a biometrikus adataikat összegyűjtenék, és a mozgásukat folyamatosan figyelnék

– nyilatkozta az adatvédelmi szakértő, aki egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy a rendszerben rejlő kockázatok meghaladják a lehetséges előnyöket.

„Ha például adatvédelmi incidens történne – ha az információkhoz olyan valaki férne hozzá, aki nem jogosult rá, vagy ha szivárogna a rendszer, vagy ha esetleg feltörnék –, akkor hirtelen olyan emberek férnének hozzá a diákok ujjlenyomataihoz, akiknek nem lenne szabad hozzáférniük ezekhez az információkhoz” – folytatta, majd azt is hozzátette, hogy a rendszer meghibásodása esetén könnyűszerrel visszaélhetnének a tanulók személyazonosságával a rendszer adatait illetéktelenül megszerző hackerek és csalók.

A szakértő szerint a lépés veszélyes precedenst teremthet más iskolák számára, és „hozzájárulhat a felügyelet normalizálásához”.

A városnak otthont adó Új-Dél-Wales állam oktatási minisztériumának egyik szóvivője az ügy kapcsán csak annyit nyilatkozott, hogy a szkennerek telepítéséről a fókuszcsoporttal való többéves konzultáció után döntött az iskola vezetése, és minden szülőt időben értesítettek róla.