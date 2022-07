3 fontos tipp az aranyérmentes nyaralásért

Alig várjuk, hogy nyáron végre elmehessünk nyaralni, és a kéthetes vakáció alatt mindenféle kötöttségek nélkül azt csinálhassunk, amit csak szeretnénk. Ilyenkor megpróbáljuk megélni mindazt, amit év közben a sok feladatunk miatt nem tudunk. Ha hajlamosak vagyunk az aranyérre, az alábbiakra figyeljünk!

A vakáció veszélyei

A nyári időszak, a vakáció számos veszély forrása lehet.

A kánikulában folyamatosan izzadunk, ami az altestet is érinti, az izzadság pedig a végbélnyílás környékén erősen irritálhatja a bőrt.

Ha az étkezésről van szó, a vakáción általában hajlamosak vagyunk elengedni magunkat, és a kelleténél több és egészségtelenebb ételt fogyasztani.

Habár a nyaralás a pihenés ideje, ilyenkor se feledkezzünk meg a testmozgásról. A mozgásszegény életmód nem tesz jót az emésztésnek, ezért gyakori oka az aranyér kialakulásának.

A felhőtlen nyaralás érdekében jó odafigyelni a megelőzésre, illetve arra, hogy a már meglévő aranyér tüneteit ne súlyosbítsuk. Összeszedtük azokat a jótanácsokat, amelyek segítenek megelőzni az aranyér kiújulását vagy kialakulását.

Ezekre érdemes figyelnünk:

Jól szellőző ruhák. Viseljünk jól szellőző, pamut fehérneműt és lenge, kényelmes öltözéket. Kerüljük a testhez simuló, szoros és műszálas ruhákat. Ezek ugyanis fokozhatják az izzadással járó kellemetlenségek kialakulását. Rostokban gazdag étrend. A helytelen táplálkozásnak komoly szerepe van az aranyér tüneteinek kialakulásában. Nyaraláskor hajlamosak vagyunk az evés terén túlzásokba esni, és ez nem igazán szerencsés! Az aranyér kiújulásától megvédhet bennünket a rostban gazdag ételek fogyasztása. A székrekedés és a hasmenés is kiválthatja az aranyér tüneteit. Ha tehetjük, reggelire együnk müzlit zabkorpával vagy zabbal, de a lenmag is hasznos lehet a székrekedés ellen. Napközben pedig fogyasszunk magas rosttartalmú gyümölcsöket, például áfonyát, ananászt, epret, málnát, barackot vagy szőlőt. Ügyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Normál körülmények között naponta 2-3 liter víz elfogyasztása az ideális, de nyáron általában ennél többre van szükségünk. Sportoljunk a nyaralás alatt is. Az aranyér gyakran összefügg a mozgásszegény életmóddal, ez a betegség ugyanis nem csak az erőlködéstől alakulhat ki. Gyakrabban jön elő azoknál, akik egész nap ücsörögnek vagy fekszenek és keveset mozognak. Válasszunk könnyű sportot: egy kis séta, kocogás vagy strandröplabda segíthet az aranyér megelőzésében.

Vigyünk magunkkal Proktist

A bőröndbe a ruhák és a tisztálkodási szerek mellé pakoljunk be gyógyszereket is. Ha hajlamosak vagyunk az aranyérbetegségre, érdemes a nyaralásra mind a Proktis-M végbélkúpot, mind a Proktis-M Plus kenőcsöt magunkkal vinni. Az összetevőik, a hialuronsav és a gyógynövények enyhítik az aranyér tüneteit: csillapítják a fájdalmat és elősegítik a szöveti regenerációt. Érdemes a két kiszerelést kombinálva használni.

Patikában kapható gyógyászati segédeszközök