Holtan találták az amerikai túlélőshow egykori szereplőjét

Holtan találták a Naked and Afraid (Csupasz túlélők) valóságshow egykori játékosát, Melanie Rauschert. 35 éves volt.

Rauscher holttestét az arizonai Prescottban egy magánlakás vendégszobájában találták meg, ahol kutyákra vigyázott. A ház lakói július 17-én, a nyaralás után hazatérve, a vendégszoba ágyában bukkantak rá – írja a TMZ.

Halálának oka nem ismert, a rendőrség mindössze annyit közölt, hogy a holttest mellett több flakon – a számítógépek tisztítására használt – sűrítettlevegő-spray hevert. Gyilkosságra utaló nyomot nem találtak a helyszínen.

Rauscher két évadban tűnt fel a Discovery túlélőshowjában, amelynek lényege, hogy egy férfit és egy nőt víz és élelem nélkül, meztelenül kitesznek egy távoli, elhagyatott helyen. Később a Naked and Afraid XL című realityben is szerepelt.

I’m baaaack!! Make sure you tune into @Discovery on May 6, for the @NAXL @NakedAndAfraid season 4 premiere! https://t.co/wQLjhyP9wP

— Melanie Rauscher (@RauschMe) April 4, 2018