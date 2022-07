Franciaországban már nem lehet steaknek és kolbásznak hívni a vegán húspótlókat

Hozzánk is megérkezett a Burger King húsmentes hamburgere

Franciaország történelmet ír azzal, hogy az Európai Unió első országaként a növényi alapú termékek és húspótlók esetében betiltja az olyan szavakat, mint a „steak” és a „kolbász” – írja a Ladbible. Ez azt jelenti, hogy a reklámokban nem lehet steaknek hívni a steakre hajazó, de növényi alapú ételeket.

A megállapodás 2020-ban jött létre, de idén októberben lép életbe.

A hatósági rendelet így szól: „nem lehet majd a hagyományosan a húshoz és halhoz kapcsolódó ágazatspecifikus terminológiát használni olyan termékek megjelölésére, amelyek nem tartoznak az állatvilághoz, és amelyek lényegében nem összehasonlíthatók az ilyen termékekkel”.

A „tej”, „vaj” és „sajt” kifejezéseket európai szinten is betiltották a leírásokban a növényi alapú alternatív tejtermékek reklámozása során. Néhány amerikai élelmiszerlánc azonban számos növényi alapú fehérjére alkalmazza a „hamburger” kifejezést, köztük a Beyond Meat és a Burger King is.

Franciaország lépése, hogy egy kicsit nagyobb átláthatóságot biztosítson a fogyasztóknak, még az eladásokat is érintheti, mivel az év elején kiderült, hogy sok fogyasztó nem találja étvágygerjesztőnek a „vegán” kifejezést.