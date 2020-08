Ez a kolbász kicsit pikánsabbnak tűnik azoknál, mint amiket meg szoktunk enni

A Daily Mail és több másik oldal is arról ír, hogy a Facebookon kérdezte meg egy képez mellékelve egy ausztrál, townsville-i nő, hogy mit gondol a többi felhasználó az IGA élelmiszerbolt-lánc növényi eredetű kolbászairól.

– kérdezte. Mondhatnánk naivan tette fel a kérdést, ha meglátjuk a képet, mert bár a Beyond Meat nevű márka kolbászai, valóban kolbászra hasonlítanak, csak ha a szót átvitt értelemben értjük. A csomagolásban ugyanis a kolbászok össze vannak esve, és inkább emlékeztetnek férfi nemi szervre, mint bármi másra az „Édes Olasz” fantázianevű hústermékek. Erre, mármint a pénisszel való hasonlóságot, több kommentelő is felhívta a figyelmet.

– írta egyikőjük, más meg azt, hogy soha többé nem eszik kolbászt. Ez talán túlzás.

I will never be able to unsee what I saw at @Wegmans today. No more @BeyondMeat 😂 @ImpossibleFoods take note. #growernotashower pic.twitter.com/Z2SvBf20KC

— Naz Riahi (@nazriahi) August 14, 2020