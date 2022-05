Dühöngenek a szülők egy gyerekkönyv 18-as karikás címlapja miatt

Egy Richard Herring nevű apuka osztott meg egy fotót, melyet egy gyerekkönyv címoldaláról készített. Azt írta mellé:

A könyv Roald Dahl A barátságos óriás című könyvének brit kiadása, melyet Quentin Blake karikaturista illusztrált. A rajzon természetesen nem az óriás nemi szerve látszik, csak félreérthetően vágták meg a címlaphoz az eredeti illusztrációt – írja a LadBible című brit bulvárlap.

Wondering if anyone else spent ages looking for the original artwork? pic.twitter.com/jHBngSZSM5

— Owen Adams (@OwenAdams4) May 5, 2022