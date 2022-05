Pénzfeldobással döntöttek egy helyhatósági választás nyerteséről Walesben

A walesi Munkáspárt egy érmefeldobás után maradt le arról épphogy, hogy a képviselői minősített többséget szerezzenek az ország délkeleti részén található Monmouthshire megye tanácsában – számolt be a South Wales Argus nevű helyi bulvárlap online kiadása.

Az utolsó mandátum sorsáról azért döntöttek ilyen szokatlan módon, mert többször is átszámolták a szavazatokat, és minden alkalommal 679 voks volt a Konzervatív Párt jelöltje, Tomos Davies és a munkáspárti Bryony Nicholson neve mellett is.

A munkáspárti jelölt a fejre tippelt, de ezzel sajnos nem találta fején a szöget, így a konzervatív jelölt került be a testületbe.

Az ominózus pillanatokat a lenti videóban lehet megtekinteni.

Final Monmouthshire ward of the day separated by a coin toss! Just when you thought it couldn’t get any more tense#SouthWalesvote2022 pic.twitter.com/Ut6jONqUR3

— Dan Barnes (@cobaines) May 6, 2022