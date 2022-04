Idősnek magasat, fiatalnak gyorsat, gyerekesnek hosszút

Életünk során többször fordulhat elő, hogy adott élethelyzetünknek megfelelő gépjárművet kell választanunk. Akkor pedig jobb, ha jól átgondoljuk, valójában mire is van szükségünk. Ebben nyújtunk segítséget a továbbiakban.

Abban a szerencsés időszakban élünk, amikor a lehetőségek száma végtelen, már ami az autóválasztást illeti. A piac nagy, sokféle márka, sokféle típusa közül választhatunk, persze a gyártókapacitás és az alkatrészhiány miatti várólistával mindenhol számolnunk kell, de egyszer megérkezik a csillogó, újszagú autónk, amit már csak használatba kell venni.

De milyet is válasszunk?

Ez általánosságban attól függ hogy mennyit tudunk rászánni a járműre: az ár nagyban befolyásolja az igényeket, azt keressük, mi az az elérhető maximum, ami még belefér. Persze itt is érdemes kis ráhagyással választani, járulékos költségek előfordulhatnak, pláne, ha használt autót vásárolunk, hiszen bármikor lehet valami nem látható hiba, ami előkerül és javításra szorul.

Egyszerűbbé teszi a választást, ha az anyagi lehetőségeink nem szabnak határt az elképzeléseknek, hiszen ekkor csupán az élethelyzetünk és az elvárásaink számítanak. De nézzük meg kicsit tüzetesebben, mik is lehetnek ezek az élet helyzetek.

Az út eleje mindig göröngyös

Kezdjük az elején, megtanultunk vezetni, megszereztük a szükséges okmányokat, így friss jogsisként kell autót választanunk. Ilyenkor talán nem érdemes egyből a legnagyobb tengelytávval, vagy a legnagyobb motorral szerelt hodályt vásárolni, mert bár mutatós és fel lehet vele vágni, mégis diszkomfortos lesz az első pár ezer kilométer. Hiszen nincs a kezünkben rutin, a jármű dimenzióit sem tudjuk felmérni, ezáltal a parkolás és a parkolóházakban, szűk helyeken való manőverezés egy rémálom lesz. Ilyenkor célszerűbb egy kis méretekkel rendelkező, barátságosabb autót választani. Fontos megjegyezni, hogy bár egy új autó fenntartása az első években elenyésző lehet, hiszen az összes kopó/fogyó alkatrész még új, így nem kell cserélni, ellenben az éves kötelező biztosítások díját bele kell kalkulálni.

Ha már elhittük magunkról, hogy tudunk vezetni, valós vágy lehet egy kicsi, de sportosabb autó, ami még mindig jó választás lehet akár városba is. Könnyen lehet parkolni, de sokkal több ingert válthat ki, mint egy gyengébb teljesítményű jármű. Persze itt is igaz, aki gyorsan tud menni, az tudjon gyorsan megállni is. Lehetőség szerint ezeket az autókat inkább vigyük ki egy kisebb versenypályára, mint amilyen például a Kakucs-ring, és ott feszegessük a saját és az autó határait, mint a Váci úton este 11-kor. Arra azonban figyeljünk, hogy a kötelező biztosításunk nem érvényes versenypályákra, de még úgy is kevesebb esély van a károkozásra, mint a közúton való száguldozásra, amitől mindenkit óva intünk.

Apropó kisautó. Ha nagyrészt városban közlekedünk, mindenképp gondolkodjunk el a hibrid vagy a teljesen elektromos hajtáslánccal ellátott autókon. Egyrészt környezetkímélőbb a használatuk, másrészt anyagilag is jobban járunk az üzemeltetésben. És ha nekünk jobb, akkor a környezetnek is!

Biztos nagyon sportos, de már túl kemény, nem komfortos!

Az élet előrehaladtával megváltoznak az igények, már nem biztos, hogy a legerősebb, legsportosabb vagy leglaposabb autót szeretnénk használni, mert az élmény iránti vágy helyét inkább a praktikum veszi át. Ahogy középkorúvá érik az ember, inkább kényelmes autót, ahogy családossá, inkább jól pakolható autót szeretne – persze itt sem mindegy, a felhasználás módja.

A több kilométeres autópályás utakra még mindig a hosszú sedanok a legjobbak, a magasabb árkategóriában extra kényelmi funkciók is megjelennek, mint az ülésfűtés, a masszázsülés, ha a nagyjából már alapnak számító adaptív- tempomat, sávkövetés és egyéb biztonsági dolgokat nem vesszük figyelembe. Nagy utakra még mindig célszerű a diesel üzemet használni, rövidebb, városi közlekedésre viszont az elektromos és a benzines verziók a hatékonyabbak, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy lassan minden nagyobb európai városból kitiltják idővel a nem korszerű diesel gépjárműveket.

Biztonság és kényelem

Ha családja van az embernek, alapvetően sok pakolóhelyet akar, hiszen kell hely a kisautónak, biciklinek, sátornak, bográcsnak, kemping felszerelések. Az sem mindegy, milyen könnyen és mennyi idő alatt lehet a kocsiba dobni a gyerekülést. Ezekre a legjobb megoldás a családi egyterű lehet, vagy a kombi autó, aminek hatalmas csomagtartója fekete lyukként nyeli el családunk összes cuccát.

Bár a mostani trendek ebbe az irányba haladnak, mégsem érdemes mindenesetben követni azokat, így például családi autónak nem feltétlenül jók a SUV osztályba tartozó járművek. Ugyan nagy belterűnek tűnnek, mégsem rendelkeznek sok térrel, amikor a csomagokat kell elrakni. Ezeket az autókat inkább az idősebb embereknek jelenthetnek komfortosabb közlekedést, hiszen nem alacsonyra kell beülni, így a beszállás/kiszállás sokkal egyszerűbb lehet számukra, magasabban ülnek, jobban látják az utat és hogy mi történik körülöttük.

Kötelező biztosítás

Amint megvan a kiszemelt példány végigböngésztük hány légzsák és milyen elnyelési zónái vannak a gépjárműnek, elkezdődhet a pénzügyi tekintetben vett biztonság intézése. A kötelező biztosítás kötésének folyamata, a végtelen honlapok böngészése, ki mit ajánl, mennyiért, milyen extrákkal. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB), ahogy a neve is jelzi, minden autótulajdonos számára kötelező.

Ez a biztosítási forma nem a saját értékünket védi, hanem baleset esetén a másik fél gépjárművének kárát és az utasok sérülését hivatott fedezni. Új gépjármű vásárlásnál és az évforduló előtt (amikor biztosítót válthatunk) érdemes tájékozódni, számtalan erre szakosodott honlap foglalkozik már azzal, hogy a biztosítók ajánlatait összegyűjtse. Általában az ár számít, az alapján kötnek legtöbben, de érdemes egy lépést hátralépni, hiszen a biztosítók már nem csak a kötelező szolgáltatást nyújtják a pénzünkért.