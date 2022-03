Bereczki Zoltán majdnem otthagyta fellépését, mikor rájött, kormánypárti kampányrendezvényre hívták énekelni

A nyugat.hu cikkét szemlézte a 444, melyben azt írják, Bereczki Zoltán egy kisebb Vas megyei településen, Sében lépett fel a Kultifeszt elnevezésű, állami pénzen finanszírozott rendezvényen, ahol majdnem lesétált a színpadról, mikor kiderült, kormánypárti kampányrendezvényre hívták.

Csak rátok való tekintettel maradok most itt, mert ez egy kampányrendezvény, és én ilyet nem vállalok! Ez egyértelműen benne van az aláírt szerződésemben!

– mondta Bereczki, amit az első sorban helyet foglaló Nagy Róbert polgármester és Hende Csaba, a körzet fideszes képviselőjelöltje végighallgathatott.

Bereczki később facebookos rajongói oldalán azt írta:

Csak és kizárólag a közönség miatt nem hagytam ott a rendezvényt, ezt ott el is mondtam! Nem neveztem gyomorforgatónak a helyzetet, bár valóban annak tartom! Nem, ilyenkor nem tudom hova megyek! Felkérnek, megkérdezem, (nem én, a kollégáim) ugye nem politikai a rendezvény? Ha a válasz egyértelmű nem, akkor elindulunk. A helyszínen valószínűleg szándékosan a közönségen vezették át, hogy lássák, ott vagyok, nehogy hazamenjek! Ilyenkor a kisebbik rossz az, ha az ember fölmegy és végig csinálja! Mindenki láthatta, mi az eredménye, ha az ember a szerződés be nem tartása miatt hazamegy. Még jobban meghurcolják! Lásd pl.: ByeAlex – hisztis, Demjén biztos részeg!

A poszt úgy zárul:

Továbbra is a jóhiszeműség fog vezetni ilyen helyzetekben! Az ilyen méretű rendezvények nagyon nagy része (mondhatni túlnyomó többsége) önkormányzati. Nem egyszer fordul elő, hogy valaki beszédet mond előttem! Most fordult elő azonban először, hogy a szöveg kifejezetten politikai tartalmú volt! A történethez, az igazsághoz az is hozzátartozik még, hogy a koncert után a polgármester úr odajött hozzám, elnézést kért!