Jön az És egyszer csak… második évada az HBO Maxra

Természetesen mindenki visszatér az előző évadból.

A Szex és New York egy új sorozatban kapott folytatást, amit sokan szerettek, mások pedig nagyon utáltak. A Hollywood Reporter mindenesetre most arról számolt be, hogy a készítők látnak fantáziát Carrie, Miranda és Charlotte történeteiben, ugyanis berendelték a második évadot az És egyszer csak…-hoz.

Kapcsolódó Van tíz érvünk amellett, hogy az És egyszer csak... jobb lett, mint az eredeti Szex és New York Véget ért a Szex és New York folytatása, és bár érthető a vélemények erős megosztottsága, számos fronton nagyot lépett előre a sorozat. Spoileres és véleményes évadmérleg.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon és Kristin Davis visszatérnek majd a folytatásban, ami az HBO Maxra érkezik majd. Michael Patrick King showrunner úgy fogalmazott:

Örülök és izgatott vagyok, hogy még több történetet mesélhetek el ezekről az élénk, merész karakterekről, akiket ezek az erőteljes, csodálatos színésznők alakítanak.

Az első évadot csúnyán beárnyékolta egy botrány, miután Chris Noth-ot több nő is megvádolta szexuális zaklatással.