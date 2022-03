8 érv a balatoni kempingezés mellett, ami ma már egyáltalán nem retróélmény

Azoknak az időknek már vége, mikor a balatoni kempingezés kapcsán az embereknek a nehézkes sátorállítás, az alufóliába csomagolt szendvics és a Nekem a Balaton a Riviéra című sláger jutott eszébe elsőként. A nyaralás ezen formája kétségtelenül új utakra terelődött, 2022-ben már szállodai kényelmet is jelenthet a kempingezés – amellett, hogy a pihenés ezen formája továbbra is megőrzi báját, amiért mindenki szereti.

A retró kempingezés persze nem tűnt el, továbbra is van lehetőség ezt a pihenési formát választani a Balatonnál, de manapság a minivárosoknak is beillő modern kempingek azok, amelyek teljesen átformálják a kempingezés definícióját. Míg húsz-harminc évvel ezelőtt a kempingezés egyet jelentett a költségbarát Balaton-látogatással, a természet közelségével, a sátorállítással, nyársalással, manapság eltolódtunk a totális kényelem felé, az emberek ugyanis nem szívesen bajlódnak sátorállítással és minden hasonló hercehurcával – arra vágynak, hogy a kempingben is ugyanazt a luxust kapják, amit egy jól kinéző balatoni szállodában.

Ha valaki még bizonytalan lenne a nyári programjait illetően, mutatunk nyolc érvet a modern balatoni kempingezés mellett:

1. Közvetlen vízpart

Ezek a kempingek általában hatalmas zöld területen fekszenek a Balaton partján. Lehetőségünk van a kényelmes mobilházak egyikében megszállni, de lakóautóval is bérelhetünk helyet. A mobilotthonok viszont pazarul felszereltek, akár egyedül, párban vagy családdal együtt szállunk meg, bizonyára nem lesz hiányérzetünk kényelem terén. A mobilházak közvetlenül a vízpart mellett vannak, teraszaikról már csobbanhatunk is a Balatonba, nem kell méregdrága strandbelépőt fizetnünk – az élmény pedig kétségtelenül hasonlít a drágább luxusszállodák hasonló megoldásaira.

2. Nincs tumultus

A kemping nagy előnye a strandokkal ellentétben, hogy ugyan hasonlóan nagy területen fekszenek, de olyasfajta tumultus nem tud kialakulni, mint egy forgalmas balatoni strandon. Az a veszély senkit nem fenyeget, hogy mellé fekszenek olyanok, akiknek a hangos pihenés a jó kikapcsolódás.

3. Mindenhol wifi

A 21. századi kikapcsolódáshoz már-már elengedhetetlen a mindenhol jelenlévő internetelérés. A modern kempingek üzemeltetői erre is gondoltak, így a kemping területén nem kell attól aggódnunk, hogy kedvenc influenszereink posztját nem tudjuk real time elolvasni.

4. Boltok

A kempingezés velejárója volt évtizedekkel ezelőtt, hogy jó előre megtervezte mindenki, hogy a nyaralás napjaira mennyi dolgot kell bevásárolni, azt elkerülve, hogy elfogy a tej, és nem lesz mit a kávéba önteni. A modern kempingekben jól felszerelt kisboltok várják a pihenőket, így gyakorlatilag három lépést elegendő megtennünk, hogy újságot, péksüteményt vagy egyéb dolgot beszerezzünk.

5. Éttermek

Míg harminc évvel ezelőtt az alufóliába csomagolt parizeres zsemle jelentette a kemping-gasztronómia igazi esszenciáját, mára megváltoztak az igények. Ugyan a Balatont továbbra is uralják a halsütödék, pecsenyézők, de mind ezek, mind az éttermek újhullámos vonalon indultak el. A modern kempingekben széles kínálattal bíró éttermeket is találunk, így annak a terhét is dobhatjuk, hogy dél körül rohamtempóban böngészni kezdjük a telefonunkat azt illetően, vajon a környéken hol van jó étterem.

6. Biztonságérzet

Mindenki járt már strandon és mindenki ismeri azt az érzést, amikor nem szívesen megy be úgy a vízbe, hogy hátra hagyja értékeit a sátrában vagy a pihenőszékben. A modern kempingekben emiatt három okból sem kell aggódni: egyrészt sorompó zárja el az idegenek útját, másrészt portaszolgálat van, harmadrészt kamerákkal van felszerelve a terület. Ha ez sem lenne elég, ott a bekulcsolható mobilház.

7. Programkínálat

A modern kempingek szórakoztatóközpontokká váltak 2022-re, annyi kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak. Masszázs, minigolf, élménymedence, csúszda, szauna, kerékpárbérlés, elektromos rollerek – tényleg minden fronton igyekeznek kielégíteni a pihenők igényét. A gyerekes családokra is gondolnak, így ha a szülőknek nincs ötletük, mivel kössék le a kicsiket, bízhatnak a kemping üzemeltetőinek találékonyságában, akik nekik is találnak szórakoztató programokat.

8. Közösségépítő erő

Annak ellenére, hogy a kempingezés ma már merőben mást jelent, mint évtizedekkel ezelőtt, a közösségépítő ereje ugyanúgy megmaradt. Akár a röplabda- vagy focipályán vagyunk, bizonyára hamar megtaláljuk a közös hangot a pihenőkkel, a tűzrakó helyeken van lehetőség grillezésre, ami az egyik legjobb szórakozás. A koronát pedig az esti bulik teszik fel a kempingezős napokra, ahol a pihenők együtt mulathatnak – sokat pedig nem is kell hazafelé gyalogolniuk.