Tippek a megfázás enyhítésére

Nem nagyon akad olyan ember, aki még soha nem tapasztalta, milyen kellemetlen tud lenni a megfázás. A meghűlésként vagy náthaként is ismert, az orr vagy a torok nyálkahártyáját érintő fertőzés hátterében megannyi kórokozó állhat, a betegségek leggyakoribb kiváltói az úgynevezett rhinovírusok. A fertőzés általában köhögéssel, torokfájással, tüsszögéssel, orrfolyással, lázzal és fejfájással jár.

Meglepő lehet, de a megfázásra a gyakorisága ellenére sincs gyógymód, legfeljebb enyhíteni lehet a tüneteit. Bár a betegség gyakran kezelés nélkül is hamar, akár néhány nap alatt elmúlik, az ember szeret minél előbb megszabadulni a tünetektől, főleg, ha azok hosszú időn át sem akarnak enyhülni.

A meghűlésre megannyi tüneti kezelés érhető el a méztől a különböző vény nélkül kapható készítményekig, ezek egy része ugyanakkor teljesen hatástalan. Antibiotikumot például felesleges szedni, hiszen a megfázás hátterében szinte mindig vírusok állnak, melyekkel szemben az ilyen típusú gyógyszerek használata hiábavaló – sőt az antibiotikumok orvosi javallat nélkül való alkalmazása még veszélyes is lehet. Egyes lehetséges kezelési módszerek kapcsán ellentmondásosak a bizonyítékok, a C-vitamin rendszeres szedése például a tanulmányok szerint nem véd a megbetegedés ellen, de bizonyos vizsgálatok alapján akár csökkenheti a nátha hosszát.

Noha a hagyományos tüneti kezeléseket sokan megmosolyogják, rengeteg egyszerű és régóta ismert eljárás van, amellyel hatásosan küzdhetünk a meghűlés ellen. A Mayo Clinic szerint ilyen egyebek között a pihenés, illetve a köhögést enyhítő méz és a sok folyadék fogyasztása – utóbbi segíti a kiszáradás elkerülését is. A meleg italok vagy levesek előnye, hogy nyugtatóan hatnak, és serkentik a nyálka áramlását, ami az orrdugulás ellen lehet hasznos. Nem véletlen, hogy sokan a mézes teára esküsznek, amikor a megfázás legyűréséről van szó.

A sós vízzel való gargalizálás, valamint a torokspray-k mérsékelhetik a torokban jelentkező fájdalomérzetet. A náthát kísérő különböző fájdalmak kezelésében a fájdalomcsillapítók is segíthetnek, gyermekeknél viszont különösen oda kell figyelni, hogy milyen készítményt választunk. A döntés előtt érdemes szakember tanácsát is kikérni.

Az orrdugulással szemben orrcseppekkel és orrspray-kkel küzdhetünk, ezek alkalmazása már csak azért is fontos, mert a nem megfelelően kezelt orrdugulás akár szövődményeket is okozhat. A párásítók alkalmazása további enyhülést hozhat a légutaknak.

Végezetül érdemes szót ejteni az egyre nagyobb számban elérhető, kifejezetten nátha elleni készítményként kapható termékekről is. Ezek gyakran fájdalomcsillapítót tartalmaznak, és a megfázást ugyan nem gyűrik le, de egyes tünetek enyhítésében valóban hatékonyak lehetnek. Fontos azonban kiemelni, hogy az ilyen termékek használatának sokszor kényelmetlen mellékhatásai is vannak, az alkalmazás előtt ezért érdemes tájékozódni, akár a háziorvos véleményét is kikérni.

