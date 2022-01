Amikor a januári motorozás nagyon nem bizonyult jó ötletnek

Józsi nem az a típusú ember, akit bármiről is könnyen meg lehetne győzni, ha pedig a fejébe vesz valamit, akkor az úgy is lesz. Képes például napokig koplalni, de nem is lesz tőle semmi baja. Naptej nélküli napozás? Smafu! Őszi esőben, téli hidegben is egy szál pólóban mászkál, neki ez meg se kottyan – állítja, sose volt még beteg. Nemrég azonban pórul járt a fafejűsége miatt...

Józsi a fagyos januárban is gondolkodás nélkül felült a motorjára. Nem ő az egyetlen persze, aki ekkora szerelemese a motoroknak, sőt nemcsak nézni szereti őket, hanem az is nagyon az ínyére van, ha őt látják a motoron. Ilyenkor, télen persze triplán át kellene gondolni az öltözködést a motorozáshoz – Józsi azonban ezt nem tette meg. Már az első januári munkanapján motorral indult el dolgozni. Csakhogy nem akart beöltözni a motoros szerkóba, amit levenni is csak nyűg lenne a munkahelyén, ráadásul nincs is nagyon lehetősége hol öltözködni, legfeljebb a mosdóban, és a munkatársak is biztos megmosolyognák a maskarában, gondolta. A motorja persze teljesen át volt fagyva, így Józsi a szinte jeges nyeregbe pattant fel, ráadásul védőöltözet nélkül. Arra sem számított, hogy az otthona és a munkahelye között útépítések zajlanak, így az út háztól házig a vártnál jóval tovább is tart. És így ment ez a hét többi napján is, amikor szintén ezt a közlekedési módot választotta Józsi. Hétvégére aztán rosszul lett. Felszökött a láza és onnantól hetekig csak nyomta az ágyat. Nagyon komoly felfázása lett. Erről a betegségről sokan úgy gondolják, hogy csak nők kaphatják el, holott ez egyáltalán nem igaz. Az egyik legkellemetlenebb panasza az volt, hogy alig és csak nagy fájdalmak árán tudott pisilni, és akkor is csak kis sugárban. A kórság maga volt a pokol. Az urológus akut prosztatagyulladást diagnosztizált nála, ám a kezelésnek köszönhetően Józsi végül mégis csak felgyógyult. Talán senkit nem lepünk meg vele, hogy a kínok között átvészelt hetek után Józsi megint csak felült a hidegben a motorjára. Ő már csak ilyen: nem tanul könnyen, még a saját hibájából sem. Ráadásul a kicsapongó életét is folytatta, a haverokkal továbbra is eljárt például kocsmába – bár oda legalább motor nélkül… Ám az életmód és a hidegben motorozás miatt újra és újra prosztatagyulladást diagnosztizáltak nála. Ugyanúgy fájt neki, ugyanúgy hosszan tartott a felépülés, ő mégsem volt hajlandó semmin sem változtatni még akkor sem, amikor már visszatérően komoly alhasi fájdalmai lettek, ami a nemi szerveibe is időről időre kisugárzott. A gondok végül a hitvesi ágyban is megjelentek: hiába van Józsi még jó korban, és a feleségével is remek a kapcsolata, a megátalkodottsága odáig juttatta, hogy végül már az ágyban sem volt képes többé férfiként teljesíteni…! Hirdetés A Proxelan végbélkúp klinikai vizsgálatokkal igazolt helyi hatású készítmény a prosztatagyulladás tünetei ellen, amely ott enyhíti a panaszokat, ahol a probléma van. Az ápoló hialuronsav és gyógynövények kombinációja teljessé teszi a gyógyszeres kezelést, enyhítve a vizelési zavarokat, gáttájéki fájdalmakat. A szexuális aktivitást nem befolyásolja. Vény nélkül könnyen elérhető a legtöbb hazai a patikában, ezért a fellángoló fájdalmak esetén azonnal használható, akár hosszú távon is. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT! A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.