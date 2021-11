X-Faktor: Miller Dávidot korábban versenyzőként is hívták a tehetségkutatóba

Nem érezte, hogy az ő terepe lett volna.

A Life TV reggeli műsorában Csonka András és Bereczki Zoltán egyik vendége az X-Faktor műsorvezetője, Miller Dávid volt, akit egyebek mellett a műsorról is kérdeztek. Már a beszélgetés elején kiderül, hogy Miller maga is rendelkezik zenei adottságokkal, több saját dala is van. Az adásban pont emiatt arra volt kíváncsi Bereczki, hogy ha ennyire adott volt, miért nem versenyzőként próbálta ki magát Miller a műsorban.

A műsor kreatív producerének, Verebély Marcinak már volt egyszer egy próbálkozása, hogy behívjon engem, mint versenyző. Nagyon-nagyon régen, a második vagy talán a harmadik évadba. Aki szeret énekelni, az szeretné magát megmérettetni egy ilyen show műsorban. Engem nagyon vonzott, viszont nem éreztem terepemnek ezt. És nyolc évvel később meg megtalált egy ilyen, hogy én vezethetem a műsort

– fejtette ki.