Életünk története: Vastag Tamás úgy érzi, 50 évesen fog meghalni

Friderikusz Sándor öregítős műsorának legutóbbi vendégei A Vastag testvérek voltak, akik kétszer huszonöt évet ugrottak előre az időben. Egy korábbi cikkünkben megmutattuk, hogyan reagáltak egymásra nyolcvan és nyolcvankilencven évesre maszkírozva.

Az adás elején, még mielőtt a maszkmesterek órákon át dolgozni kezdtek volna rajtuk, leültek beszélgetni a családjukról, az életük alakulásáról és arról, hogy milyen kapcsolat van a két testvér között. Friderikusz Sándor egy ponton pedig rákérdez, igaz-e a hír, hogy a harminc éves Vastag Tamás tényleg azt gondolja, korán fog meghalni.

Ez egyszerűen szerintem csak tapasztalat. Tizenegy éves korom óta minden évben van valamilyen olyan dolog, amivel meg kell küzdeni egészségügyileg. Eddig tizenkét műtétem volt talán, ami altatásban történt. Most idén volt egy szívműtétem márciusban, ami nem olyan komoly dolog végülis, egész sok embert érint ez a veleszületett szívritmuszavar, amit megoldottak. Azóta egyébként nagyon jó. De volt mindenféle daganatom is életemben, most is van olyan, amit kell vizsgálni, figyelni. Én az ötvenet tartom reálisnak