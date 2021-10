DWTS: Dobó Katáék estek ki a műsorből

Dobó a könnyivel küszködve távozott a színpadról.

Szombat este ismét újabb produkciókkal kellett lenyűgözniük a versenyzőknek a Dancing With The Satrs zsűritagjait, akiknek pontozniuk kellett a teljesítményüket. A társastáncra fókuszáló műsorban ahogy mindig, most is két páro skerült veszélyzónába. Ebben az adásban Dobó Kata és párja, Köcse György, valamint Árpa Attila és Stana Alexandra kerültek.

A szabályok szerint a kieséstől a nézők mentik meg az egyik párost, aki most Árpa Attila és Stana Alexandra volt. Ez azt jelenti, hogy Dobó Katáék estek ki a műsorból. A szavazás után Gelencsér Tímeával beszélgettek.