Úgy néz ki, elég sok veszekedésre és sírásra számíthatunk Paris Hilton esküvői sorozatában

Korábban már írtunk arról, hogy Paris Hilton dokumentumsorozatot forgat az esküvője megszerevezésének folyamatáról, melynek már meg is érkezett az előzetese, Paris In Love címmel. A videó alapján a sorozatban betekintést nyerhetünk Hilton és vőlegénye, Carter Reum kapcsolatába, ahogy a családjával való viszályokat és veszekedéseket is nyomon lehet követni, főként az anyjával. Az előzetes végén pedig Hilton sírva fakad és testvére kérdésre, hogy meggondolta-e magát az esküvővel kapcsolatban, azt mondja, örökké egyedül szeretne maradni.