Liam Gallagher kiesett egy helikopterből, de már jól van

Twitter-oldalán közölte követőivel Liam Gallagher, az Oasis egykori alapítótagja, hogy legutóbbi koncertje után érdekes baleset érte: kizuhant egy helikopterből, miután fellépett az angol Wight Fesztiválon.

A negyvennyolc éves Gallagher mutatott egy képet a sérüléseiről: az orra elvileg el is tört, de már azzal poénkodott, ez lesz a következő albumának borítója. Nem tudni, hogyan történt az eset, az sem világos, milyen magasból zuhant, de egyik követőjének azt írta, fog majd erről videót posztolni.

Később arról tweetelt, hogy Belfastban lett volna jelenése a mostani hétvégén, de a sérülése miatt nem tud úgy hangokat képezni, ahogy szeretne, így a doktorok pihenést javasoltak neki. Sűrű elnézések közepette azt is megígérte rajongóinak, a jegyek nem vésznek kárba, bepótolják majd a fellépést.

Got the cover shot for Nxt album c’mon you nose LG x pic.twitter.com/0QIXV5djxk

— Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021