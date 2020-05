Most lett volna a Met-gála, ami sokkal több, mint őrült ruhák felvonultatása

Most először elmarad az év egyik legizgalmasabb eseménye, ahol Hollywood A-listás sztárjai tömörülnek össze, vagyis a Met-gála. Ez azt jelenti, hogy idén nem örvendeztetnek meg a sokkoló ruhájukkal, mint például Katy Perry a hamburgerdresszével, aminek miértjére a mai napi nem találtuk meg a választ. A gála azonban többről szól annál, minthogy sztárok idétlen ruhákban flancolnak, sok híresség például évekig próbálkozik, hogy felkerülhessen a vendéglistára, és ha sikerül, sokszor akkor sincs ingyen. Annak ellenére, hogy szinte mindenki szeretne eljutni a gálára, sokan nem tudják, hogy mi is a lényege az eseménynek.

A gála középpontja valójában egyetlen kiállítás

Az esemény fénypontja a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumának a divatért felelős részlege, vagyis a Costume Institute kiállítása. A MET-et 1870-ben alapították, azaz idén ünnepli a 150. születésnapját, ehhez kapcsolódik a kiállítás 2020-as tematikája is, az About Time: Fashion and Duration, vagyis az idő múlása, illetve hogy miként reflektál a divat a különböző korszakokra.

A dress code témáját sosem hasraütésszerűen találják ki, hanem mindig a kiállítással összhangban kell felöltözniük a szerencsés meghívottaknak. Anna Wintour áll az esemény élén, ő dönt mindenről, onnantól kezdve, hogy milyen ételeket szolgáljanak fel az estén addig, hogy ki kerülhet fel a vendéglistára és hogy ki hova ülhet. A gálát, amit minden évben május első hétfőjén tartanak meg, 1948-ban alapította Eleanor Lambert, aki így próbálta adakozásra bírni a New York-i elit tagjait. Az este ma már a divatvilág legfontosabb eseménye, amin csak a krémek krémje vehet részt.

Kevésbé a szórakozásról, mint üzletről szól

A gálának elsődleges célja a pénzgyűjtés a Costume Institute számára, 2015-ben 12 és félmillió dollárt (4,1 milliárd forint) sikerült összegyűjteni a sztárok és a különböző megavállalatok által. A meghívás sincsen ingyen, egyetlen jegy közel nyolcmillió forintba kerül, amit vagy a sztárok maguk vesznek meg, vagy pedig a divatcégek vásárolnak asztalokat 98 millió forintnak megfelelő értékben, ahová aztán – Anna Wintour jóváhagyásával – meghívhatnak sztárokat, akik cserébe a márka ruháiban jelennek meg. Bár az este kevésbé szól a szórakozásról, a sztárok nem viccelnek, ha jelenésük van a pink szőnyegen, ez pedig nemcsak az ötletelésen, de az elköltött összegeken is látszik. Jared Leto tavaly például képes volt kifizetni több mint három és félmillió forintot azért a fejért, amit a kezében tartott abban a fél órában, amíg bevonult a múzeumba, Blake Lively pedig annak ellenére, hogy 2018-ban 657 millió forintot érő ékszereket viselt, a manikűrösére nem volt hajlandó se időt, se pénzt szánni, így az estét megúszta ötdolláros felragasztható műkörmökkel. Bezzeg Gigi Hadid manikűrje laza félmillió forintba került.

Anna Wintour és a szabályai

Anna Wintour nemcsak arról dönt, hogy ki léphet be a múzeumba aznap este, hanem arról is, hogy ki van kitiltva. A vendéglistán nem szerepelhet sem újságíró, sem sajtófotós, mivel az esemény úgy van kialakítva, hogy a sztároknak nem kell interjút adniuk, az egyetlen, ami számít, hogy készüljön róluk egy fotó, hogy részt vettek a gálán. 2014-ben Wintour bővítette a szigorításokat, megtiltotta a vendégeknek, hogy képeket készítsenek a telefonjaikkal. Ez a szabály a mai napig érvényes, de sokan nem tartják be, mivel rengeteg szelfi került fel az internetre, ami a múzeum mosdójában készült. Ha már a mosdóknál tartunk, ismerős az a helyzet, hogy gimnazistaként rákényszerültél arra, hogy a mosdóban szívd el titokban a cigid, mert tilos volt kilépni az épületből? A sztárok is kénytelenek nosztalgiázni a Met-gálán, ugyanis tilos a dohányzás, így sokan a mellékhelyiségben gyújtanak rá.

De mi zajlik bent az eseményen?

Ha eddig nem tudatosult volna valakiben, a gála éppen olyan privát, mint amekkora felhajtás van körülötte. Onnantól kezdve, hogy a sztárok bevonultak a vörös szőnyegen és beléptek a bejáraton, már nem közvetíti semmi, hogy mi történik a múzeumban. Annyit tudunk, hogy néhány sztár fellép minden évben, hogy a többieket szórakoztassa, például Rihanna, aki 2015-ben úgy indította az előadását, hogy a vendégek asztalán kezdett táncolni, de fellépett már Beyoncé vagy Lady Gaga is. De hiába minden koncert, már évek óta nem szokás táncolni, mivel a nagy többségnek olyan komplex ruhája van, amiben az ülés is egy komoly kihívást jelent, a folyamatos mozgás pedig egyenesen lehetetlen.

Aki kíváncsi arra, hogyan néz ki a múzeum belülről, vagy képet szeretne kapni arról, mi zajlik egy ilyen vacsorán, az nézze meg az Ocean’s 8 című filmet, amiben újraalkották az egyik jótékonysági vacsorát.

Nem mindig zökkenőmentes

Hiába csak az elit van jelen, ha sok sztárt egy helyre zsúfolnak be, ott biztos, hogy alkalomadtán előfordul valamilyen botrány. 2014-ben történt az ominózus eset, hogy Jay-Z és Solange összeverekedtek a liftben, majd Beyoncé beállt közéjük, míg a biztonsági őrök szétválasztották őket. Hogy mi robbantotta ki a veszekedést, a mai napig homály fedi.

2017-ben Fyodor Pavlov-Andreevich performanszművész borzolta fel a kedélyeket, aki meztelenül, egy üvegdobozban vitette be magát a vörös szőnyegre. Nem sokkal később kicipelték a biztonsági őrök, a rendőrök pedig letartóztatták.

Ugyanebben az évben történt, hogy a gála után Rihanna afterpartijára igyekeztett mindenki, ahogyan Eddie Redmayne és a felesége is, de őket többszöri próbálkozás után is elhajtották a biztonsági őrök.

Kanye West is okozott némi meglepetést a tavalyi Met-gálán, és bár rendet nem bontott, de mégiscsak botrányos, hogy egy 43 dolláros, tizenpárezer forintos dzsekiben jelent meg, ráadásul a talpig kiglancolt felesége, Kim Kardashian mellett, aki annyira komolyan vette a dress code-ot, hogy még esőcseppek is lógtak a ruhájáról.

Nem mindenki szereti ezt

Néhány sztár szerint túl nagy feneket kerítenek az eseménynek, és nem szívesen vesznek részt a rongyrázásban. Így érez Tina Fey is, aki 2015-ben David Letterman talkshowjában kifejtette véleményét, hogy szerinte a gála igazából a bunkók felvonulása, és ahhoz hasonlította az estét, mintha egymillió keze lenne, és ott lenne mindenki, akinek amúgy szívesen behúzna egyet.

Gwyneth Paltrow sem rajong a Met-gáláért, bár őt csak a tömeg zavarja és a meleg zavarja, túl azon, hogy szerinte sokkal nagyobb az egész füstje, mint a lángja.

Demi Lovato annyira gyűlölte, amikor először jutott el a gálára 2016-ban, hogy otthagyta az eseményt és elment egy anonim alkoholisták gyűlésre. Azt mondta, hogy az egyik meg nem nevezett sztár annyira idegesítette, hogy legszívesebben inni kezdett volna.

Cikkünk végén pedig hadd mutassuk meg az eddigi gálák talán legszebb jelenetét, amit a kiemelt képünkön is láthat: tavaly Zendaya Hamupipőke-ruhája elkezdett ragyogni a pink szőnyegen:

Kiemelt kép: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue