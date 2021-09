Hailey Bieber nadrágja olyan, mintha műgyepet tekert volna a két lábára

Erős meglepetés lett volna, ha Justin Bieber és felesége, Hailey Bieber nem lettek volna ott a MTV díjátadó gáláján és azt követő partin. Az viszont igencsak meglepő volt, hogy Hailey Bieber milyen szettben érkezett meg a helyszínre: egészen konkrétan olyan nadrágot vett fel, amire mindenki odakapta a tekintetét.

Teljesen új stílust vezetett be a viselhető műgyeppel.

Meglehetősen üdítő is volt ilyesmit látni, miután Megan Fox és például Jennifer Lopez gyakorlatilag elfelejtettek felöltözni a díjátadóra.

Hailey Bieber Rocks a Sheer Bodycon Dress and Grass Pants at Different Events of VMAs 2021 (View Photos)#haileybaldwin @HaileyBieberCR #VMAs #HaileyBieber #JustinBieber https://t.co/PksqRGEK9B

— LatestLY (@latestly) September 13, 2021