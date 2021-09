Megan Fox szinte meztelenül jelent meg az MTV VMA díjátadón

Teljesen átlátszik a tangás feneke.

Megan Fox pasijával, Machine Gun Kellyvel jelent meg az MTV VMA zenei díjátadón, ahol utóbbi fel is lépett. A vörös szőnyegen is tiszteletüket tették, és nem nagyon lehet amellett elmenni, hogy Megan Fox konkrétan egyetlen tangában és egy Mugler tervezésű átlátszó ruhában jelent meg, ami finoman szólva is keveset takar, mutatjuk:

Hasonló koncepció szerint öltözött fel még 1998-ban Rose McGowan is, akinek szintén csak tanga takarta fenekét. Fox mellett Machine Gun Kelly is elég látványosan öltözött fel, csak ő az arcára ragasztott különböző gyöngyöket.