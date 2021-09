Britney Spearst eljegyezték, a gyűrűjét videóban mutatta meg

Már várható volt a lánykérés.

Britney Spears apja hivatalosan is lemond lánya gyámságáról

Britney Spears Instagram-oldalán jelentette be a hírt, hogy megkérte kezét barátja, Sam Asghari. A videóban a párjával közösen mosolyognak a kamerába, Spears pedig válla fölé emelve mutatja meg jegygyűrűjét, amiben természetesen hatalmas kő díszeleg. Az eljegyzésre azért lehetett számítani, mert korábban az énekesnő többször is kifejtette, szeretne újra megházasodni és gyereket vállalni, ám erre nem volt lehetősége addig, míg apja be nem nyújtotta a hivatalos papírokat, hogy lemondjon lánya gyámságáról.