Szándékosan hajtott folyóba egy amerikai autós, mert nem volt hűtővize

Szemtanúk hívták a rendőrséget egy félig elsüllyedt kék terepjáró miatt, kedden a Washington államot átszelő Yakima folyó egyik partszakaszán. A kiérkező rendőrökkel a kék SUV sofőrje közölte, pánikra semmi ok, szándékosan hajtott bele a folyóba – írja egy helyi hírportál.

A férfi elmagyarázta, hogy kicserélte a hűtőt az autójában, az új hűtőt pedig fel kellett töltenie valahogy vízzel. Az autót kivontatták a vízből.

Emergency crews responded Tuesday to an SUV that drivers spotted submerged in the Yakima River, but the Yakima County Sheriff’s Office says the driver claims he did it intentionally.https://t.co/RXMkrzbc57

— KATU News (@KATUNews) August 18, 2021