Vizelési gondok? Lehet, hogy a prosztatagyulladás okozza? (x)

Egy férfi számára nagyon kellemetlen, ha vizelési problémái vannak, amihez gyakran társul szégyenérzet és szorongás is. Ne szégyelljük a gondjainkat, hanem derítsük ki az okokat és tegyünk ellenük!

Szorongást okozhatnak a vizelési problémák

Egy férfi számára azért is kellemetlen, ha vizelési problémákkal küzd, mert a nyilvános vécékben ki van téve az állandó méregetésnek és összehasonlításnak. Ha túl kicsi sugárban jön a vizelet, vagy ha közben fájdalomérzet is jelentkezik, az sok férfinál felér a megsemmisüléssel. Az is kellemetlen, ha valakinek túl sokszor kell vécére mennie, emiatt a vizelettartási problémákhoz szociális szorongás is társulhat.

A prosztatagyulladás a fiatalabb férfiak betegsége

Kristóf kezdetben azt hitte, hogy a pisilés közben érzett fájdalom el fog múlni. Idővel azonban rosszabbodtak a panaszok, a vizelet csípett és fájt, ráadásul csak kis sugárban jött. A 32 éves férfi az interneten nézett utána, hogy mi lehet a problémájának az oka.

„Azt olvastam, ha a pisilés fájdalommal jár, ha nyomás vagy égő érzés jelentkezik a húgycsőben, a vizelet pedig csak gyenge sugárban jön, akkor azt valószínűleg krónikus, nem bakteriális prosztatagyulladás okozza. Ez a betegség főleg a fiatalabb férfiakra jellemző, 50 év alatt a leggyakoribb ok, amivel urológushoz szoktak fordulni. A kellemetlen tüneteken nehéz enyhíteni” – mondja Kristóf.

A gyógyszeres kezelést kúppal egészítettem ki

„Kezdetben tartottam az orvosi vizsgálattól, mert azt olvastam, hogy a krónikus prosztatagyulladással küzdő betegek jellemzően több urológust is felkeresnek, mire kitapasztalják vagy megtanulják, hogy mi az, ami az antibiotikum-kezelés mellett segít enyhíteni a tüneteiken. De végül örülök, hogy időben elmentem az orvoshoz. Több betegtársam javaslatára az urológus által felírt gyógyszeres kezelést Proxelan kúppal egészítettem ki, amelynek hatásosságát a tünetek enyhítésében klinikai vizsgálat is bizonyítja. A Proxelan kúp azért előnyös, mert helyi hatású készítmény, amely ott enyhíti a panaszokat, ahol a probléma forrása van. A szexuális aktivitást nem befolyásolja károsan. Vény nélkül kapható a patikában, ezért könnyű hozzájutni. Ápoló hialuronsavat és gyógynövényeket tartalmaz.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz