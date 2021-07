Miért nem jön össze a baba? Lehet, hogy a prosztatával van baj!

De mi köze van a prosztata gyulladásának ahhoz, hogy nem sikerül a fogantatás?

Nem ritka, hogy olyan pároknál, akiknek már van – akár nem is egy – gyerekük, és még egyet terveznek, hiába próbálkoznak már jó ideje, mégsem jön össze a baba. A nő felkeresi a nőgyógyászát, aki alaposabb kivizsgálást javasol. De a vizsgálatok azt mutatják, hogy a pár ezen tagjánál nincs gond. Ezután a férfi megy urológushoz vagy andrológushoz, aki az ilyen téren rutinszerűen elvégzett vizsgálatokkal rábukkan, mi okozhatja a bajt. A magas PSA-érték arra utal, a prosztatánál lehet gond. (A PSA a prosztataspecifikus antigén rövidítése: egy enzimfehérje, melynek a szérumban mért értéke csak a prosztata különféle megbetegedései során emelkedik meg.) A magas, de nem kiugróan magas PSA-érték prosztatagyulladást jelez.

A prosztata a húgycsövet körülvevő, a húgyhólyag alatt elhelyezkedő, gesztenye alakú mirigyes szerv (másik elnevezése is erre utal: dülmirigy), amely az ondóhólyaggal együtt váladékot termel. Ez a váladék biztosítja sajátos összetétele révén a spermiumok életképességét. Ha tehát gond van a prosztata működésével, az nemzőképtelenséget okozhat.

A húgycsőbe a nemi élet során bejuthatnak kórokozók, baktériumok, amelyek felvándorolhatnak a prosztatába, ahol elszaporodva gyulladást okozhatnak. De a prosztata a végbél felől is, akár egyszerre többféle baktériummal is megfertőződhet. Mindezért hívják ezt a betegséget ivarcsatorna-fertőzésnek. De prosztatagyulladás akkor is kialakulhat, ha felfázik az ember, illetve a megterhelő életmód, a sok stressz is ide vezethet.

A prosztatagyulladást persze észre is lehet venni, mert sokszor kíséri kellemetlen, égő, csípő érzés vizelés során, valamint gyakoribb vizelési inger, illetve alhasi, heretájéki fájdalom is gyötri a férfit. Ezek a prosztatagyulladás akut formájának a tünetei, amelyek hirtelen, erőteljesen jelentkeznek. De az is előfordulhat, hogy a krónikus prosztatagyulladást nehezebb felismerni.

Megtörténik, hogy a probléma amiatt kerül a felszínre, mert a pár női tagjánál jelentkezik megmagyarázhatatlan, makacs, terápiára nehezen reagáló, és gyakorta kiújuló hüvelyfertőzés.

A prosztatagyulladás nem korfüggő: az 50 évnél fiatalabb férfiak esetében ez a leggyakoribb, az 50 évnél idősebbeknél pedig a harmadik leggyakoribb urológiai probléma. Akármi is okozza, bizony meddőséghez vezethet. Ha a gyulladás elzárja a spermavezetékeket, vagy hegesedés alakul ki, akkor az ondó nem tud kiürülni, ami a spermiumok teljes vagy részleges hiányával jár. De a spermiumok gyenge mozgásáért is felelős lehet a prosztatagyulladás.

A prosztatagyulladás és az általa kiváltott meddőség kezelhető. Ha baktérium okozza a gyulladást, akkor antibiotikumos kezelés a célravezető, de ha a probléma nem bakteriális eredetű, akkor gyógyszerekkel, életmódbeli, étrendi változásokkal lehet megszüntetni a gyulladást.

