Csúszdára kakiló kislánnyal szemléltet az amerikai hivatal, beindultak a kommentelők

Nagyot megy az interneten az az animáció, amit az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) töltött fel a Twitterre július elsején.

A hivatal azt az üzenetet kívánta eljuttatni az amerikaiakhoz, hogy lehetőleg ne vigyék strandra a gyereküket, amikor a kicsi épp hasmenésben szenved, ugyanis a székletből származó baktériumok, vírusok, éleskedők – klór ide vagy oda – még napokig élnek a medencében, és olyan remek betegségeket terjesztenek, mint a norovírus-fertőzés vagy a vastagbélgyulladást okozó E. coli fertőzés. Egyetlen hasmenéses ember pedig a vele egyszerre vagy utána a medencében tartózkodó valamennyi fürdőzőt meg tudja fertőzni.

A mondanivaló fontos, ez kétségtelen, a lakosság egy részének inkább az üzenet megjelenítésével akadt gondja: az animáción ugyanis mindezt úgy ábrázolták, hogy

a vízicsúszdán a medencébe csúszó kislány egy nem is annyira diszkrét kakicsíkot hagy maga után,

mindehhez a „Ne hagyjon nyomot maga után idén nyáron a medencében” feliratot társították. De meg is mutatjuk:

Don’t swim or let your kids swim if sick with diarrhea. One person with diarrhea can contaminate the entire pool. Learn more ways to keep you and those you care about healthy. #HealthySwimming https://t.co/3ogS3ZlQX6 pic.twitter.com/lbN6uvvufu

— CDC (@CDCgov) July 1, 2021