Így dolgoznak a legjobb sörkóstolók (x)

Egy szakma, amiről még kevesen hallottak, bár sört már mindannyian kóstoltunk.

Az átlag sörfogyasztó nem túl sokat tud a sörökről és azok fogyasztásáról, pedig a sörivást és a szervírozást különleges kultúra övezi. A sör sommeliek, vagy másképpen ciceronek, szakmai szemmel vizsgálják az italt, csakúgy, mint boros kollégáik. De vajon hogyan kell profin sört kóstolni? Egy különleges búzasör példáján most megmutatjuk.

Ha ma körül nézünk a sörpiacon, akkor jól láthatjuk, hogy az olyan italok számítanak igazán stílusosnak, mint a Kronenbourg 1664 Blanc, ami egy citrusos és korianderes ízű búzasör. Nem csoda, hogy a francia határon fekvő üzem is foglalkoztat ciceronét, akinek a munkaköre nem merül ki abban, hogy az ital ízharmóniáját megvizsgálja, de tisztában kell lennie a sör fogyasztásának ideális körülményeivel is. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, akkor a legfinomabb ital sem nyújtja azt a harmóniát, amit a készítői eredetileg elképzeltek.

A kóstolás folyamata a sör megjelenésének, illatának vizsgálatával megkezdődik. Az 1664 Blancra például krémes fehér hab, enyhe sárgás árnyalat, intenzív gyümölcsös, citrusos illat jellemző, amelyet ízében kiegészít a koriander kesernyéssége (ami merőben eltér az általában ismert komló és maláta sörök ízvilágától). Sokan nem is tudják, hogy a francia és belga búzasörök teljesen egyedi ízvilággal rendelkeznek, nem is hasonlítanak bajor rokonaikhoz. Azonban ezen ízek érzékelésének alapja a minden szempontból tiszta pohár. A sör vizuális jellemzőit és illatait ugyanis döntően befolyásolja már a legkisebb szennyeződés is. A legjobb illatélményhez a poharat lassan kell elhúzni az orrunk alatt!

A kóstolásnál arra is külön figyelmet fordítanak a ciceronék, hogy a sör a megfelelő hőmérsékleten kerüljön az említett pohárba. Ellentétben a nyári bográcspartik beidegződéseivel, ez bizony nem jégbe hűtést jelent! A sör 8-10 fokon mutatja meg a legtöbb ízanyagát, ami ráadásul kellemesebb fogyaszthatóságot is garantál. Márpedig a sör kóstolás titka az apró kortyokban rejlik: a szájban először a gyümölcsös, karamellás alapízek szabadulnak fel, majd lenyelés után már érezhető a kesernyés utóíz is. Apropó ízek!

Az olyan sörkülönlegességek, mint 1664 Blanc búzasör, az első pillanattól „többet kívánnak” az étlapról kísérőnek, mint egy marék földimogyoró vagy egy zacskó csipsz. A híres nemzeti sörkultúrákban nem csak a sörök fogyasztása, de az ahhoz illő ételek kiválasztása is nagyon fontos. Az 1664 Blanc búzasör például kiválóan illik a tenger gyümölcseihez: a narancshéj, a citrusos ízvilág és a koriander harmonikus kiegészítője a citrommal elkészített halételeknek, de sokan kipróbálják füstön grillezett finomságokhoz is. A desszertek közül a habos, krémes sütemények kiválóan harmonizálnak ehhez az italfajtához.

Persze ahhoz, hogy élvezzük a sör minden jó tulajdonságát, nem kell képzett ciceronévá válnunk, ám erre is van lehetőség. Létezik olyan minősítőrendszer, mely a jelentkezők felkészültsége és az általuk elsajátított tudásanyag alapján négy kategóriában (Minősített sörfelszolgálótól a Mester Ciceronéig) tanúsítja a rátermettséget. A szakemberek szerint néhány profi sörkóstolás után bárki képessé válik az egyes sörtípusok csukott szemmel való megkülönböztetésére vagy illatról való azonnali beazonosítására, így a kezdeti lépések nem is olyan nehezek, mint elsőre gondolnánk.

Persze az itt leírtak azok számára is segítenek új élményekhez jutni, akik nem törnek ilyen babérokra, hiszen a kedvenc sörünk egy egészen új oldalát mutathatja meg a megfelelő körülmények és a jól párosított ételek segítségével. De a legtöbben mégis azért kedveljük, mert a nyári melegben semmi sem eshet jobban egy finom, könnyű és habos búzasörnél.

