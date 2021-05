Elég volt a sok feszültségből, úgy érzem kiégtem! (x)

A 2020-as év megterhelő volt, ezért már alig vártuk, hogy eljöjjön 2021. Ám egyelőre ez az év sem hozta el a teljes megkönnyebbülést, és sokan érzik úgy, hogy mostanra teljesen kiégtek...

„Semmi sem maradt a lendületemből”

A 33 éves Benedek úgy érzi, mostanra teljesen kiégett. A férfi korábban tele volt energiával, és határozott céljai voltak, amelyeket általában meg is valósított. Ám az elmúlt egy év annyira sok változást hozott az életébe, hogy a korábban optimista férfi fásulttá vált.

– Korábban úgy gondoltam, hogy jól tudom kezelni a feszültséget. Ám 2020-ban annyi minden megváltozott az életemben, hogy rá kellett jönnöm, a túl sok stressz és a folyamatos bizonytalanság egy idő után rám is negatív hatással van. Az egész elmúlt évem valóságos bolondokháza volt. Egy ideig hatalmas elszántsággal vágtam bele az új feladatokba, igyekeztem pozitívan fogadni a folyamatos változást, ám mostanra semmi sem maradt a kezdeti lendületből – mondja a 33 éves Benedek.

„Úrrá lett rajtam a fásultság és nem tudtam aludni”

– Bár kezdetben örültem a home office-nak, idővel azonban kiderült, hogy az itthoni munkavégzésnek is vannak hátrányai. Eltűnt a munkaidő fogalma, helyette egész nap folyamatosan dolgoztam, és sokkal kevesebb szabadidőm maradt. Esténként egyre nehezebben aludtam el, és gyakran éjszaka is csak forgolódtam, mert a munkahelyi teendőkön járt az eszem. Emiatt napközben állandóan fáradt voltam és nehezen koncentráltam. Így aztán lassabban ment a munka is, időnként el is felejtettem pár dolgot, ezért folyton valamit pótolnom kellett. A kollégáimmal is feszültebb lett a viszonyom, mert hamarabb felkaptam a vizet és nem volt elég türelmem hozzájuk. Mindeközben olyan fásultnak éreztem magam, hogy nem is volt kedvem beszélgetni senkivel.

„A barátom tanácsára kipróbáltam a Sedacurt”

– Amikor már tarthatatlanná vált a helyzet, mert folyton álmos és feszült voltam, az egyik barátom azt tanácsolta, próbáljam ki a három gyógynövény, a macskagyökér, a citromfű és a komló kombinációját tartalmazó Sedacur fortét. Ez a gyógyszer nappal oldja a feszültséget, éjszaka pedig ellazít, segíti az elalvást. Nem kell orvossal felíratni, recept nélkül is kapható a patikában. Nem kell attól tartani, hogy hozzászokunk, és a napközbeni koncentrációnkra vagy az autóvezetéshez szükséges képességekre sincs hátrányos hatással. Amióta szedem a Sedacur fortét, könnyebben ellazulok esténként és jobban is alszom. Napközben kevésbé vagyok feszült és ingerlékeny, ezért jobban tudok koncentrálni a munkámra – mondta el Benedek.

Vény nélkül kapható gyógyszer