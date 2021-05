Britney Spears összeválogatta a 2000-es években viselt szettjeit, amitől ma már falnak mennénk

Jobb is, hogy elfelejtettük őket.

Az énekesnő 2001-ben azonnal olyat alkotott akkori párjával, Justin Timberlake-kel, hogy azt sosem fogjuk tudni kitörölni az emlékezetünkből, de a 20 évvel ezelőtti farmerszett nem az egyetlen jó ízlést elkerülő összeállítás a 2000-es évekből, amit Britney Spearsnek köszönhetünk.

Vissza a 2000-es éveket, amikor még minden sokkal egyszerűbb volt a közösségi média előtt!!! Vissza hozzam ezeket a szetteket???

– tette fel a kérdést Britney Spears, aki azt is hozzátette, hogy a poszt ötletét Reese Witherspoontól lopta. Igaz, ő a 90-es évekből készített egy összeállítást és meglepő módon, azoknak a ruháknak a többsége még most is megállná a helyét.