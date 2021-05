Britney Spears: A rólam készülő dokumentumfilmek eléggé képmutatóak

Szerinte ugyanolyan kizsákmányolóak, mint amilyen korábban a média volt az énekesnővel.

Britney Spears maga is felszólal majd a következő bírósági meghallgatásán

A februárban megjelent Framing Britney Spears című dokumentumfilm alaposan bemutatja, hogyan jutott el Britney Spears az idegösszeomlásától kezdve a gyámságig, valamint, hogy egy évtized elteltével még mindig apja teljes felügyelete alatt áll. A doku kitér arra is, hogy a kétezres évek elején milyen kizsákmányoló módon kezelte a média a női szupersztárokat, köztük Britney Spearst is, akinek mindez gyakorlatilag tönkretette az életét.

A Framing Britney Spears mellett megjelent egy másik, a BBC hasonló tematikájú dokumentumfilmje, amely a címe alapján inkább a gyámságára fókuszál, The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship címmel. A filmeket Spears maga, saját Instagram-oldalán véleményezte.

Annyi dokumentumfilm szól rólam idén, arról, hogy mások irányítják az életem… mit mondhatnék, mélyen megérint. Ezek a dokumentumfilmek nagyon képmutatóak, kritizálják a médiát, de ugyanazt csinálják? Szeretném elmondani, hogy annak ellenére, hogy volt néhány mélypont és nehézség az életemben, csodálatos időszakokból sokkal több volt

– írja.