Sírva mutatta be frizuráját a lány, aki egészen más hajat szeretett volna

Közel 3 milliószor látták már a hajkatasztrófát.

Ha fodrászhoz megyünk, és még elképzelésünk is van, hogy milyen frizurát szeretnénk, ám tartunk attól, hogy esetleg nem tudjuk pontosan szavakba önteni a konkrét kérést, a legegyszerűbb, ha viszünk magunkkal egy fotót. Egy olyan képet, amin valaki pontosan olyan hajviselettel látható, amilyet szeretnénk magunknak.

Épp így tett egy TikTok-felhasználó, Laura Clarke is. Megmutatott a fodrászának egy képet, és azt kérte, pont olyanra vágja az ő haját.

Aztán bekövetkezett a – Clarke szavait idézve – hajkatasztrófa.

Laura a TikTokon mutatta meg, mekkora különbség lett az elvárás (azaz az eredeti fotón látható hajviselet) és a végeredmény (az ő új frizurája) között. Megmutatjuk mi is a 2,9 milliós nézettségnél járó felvételt, amin sírva – és talán kínjában kicsit nevetve is – meséli el a történteket:

Miután több kommentelő is feltételezte a látottak alapján, hogy Laura Clarke esetleg nem is járt fordásznál, hanem magának vágta le így a haját, a lány a következő videóban bemutatta korábbi Insta-storys posztját, amiben látható, hogy épp a fodrásznál ül. Még a hajvágás árát is elárulta – 70 fontot (30 ezer forint) fizetett a szolgáltatásért.