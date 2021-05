Fia regisztrálta a Playboy-modellt az előfizetős erotikus site-ra

A fenékszépségverseny győztese felkerült az OnlyFans oldalra.

Anyjának készített OnlyFans-oldalt egy brit tinédzser.

Sokszor kérdezgetik Lucene „Lu” Duarte Playboy-modell fiát, Leonardo Hathawayt, mit szól anyja karrierjéhez. Duarte erotikus fotói olyan lapokban jelentek meg, mint az ausztrál FHM vagy a portugál Playboy, és a brit modellt lehet onnan is ismerni, hogy ő nyerte meg a 2020-as Miss Bumbum fenékszépségversenyt.

A 19 éves londoni srác mindig is támogatóan nyilatkozott anyja munkájáról, de most a szavak után már tettekkel is segíti Duartét: regisztrálta őt az OnlyFans oldalra – írja a Daily Star.

Az erotikus fotókat, videókat előfizetői rendszerben elérhetővé tevő site rengeteg modellnek, szexiparban dolgozónak – vagy korábban teljesen mással foglalkozó embernek – biztosította a megélhetést a koronavírus-járvány idején; Hathaway arra gondolt, hogy anyja fotói és videói iránt is bizonyára lenne érdeklődés, így anyja extra jövedelemhez jutna –

és talán ő maga is szert tenne így egy kis zsebpénzre.

