Férje unszolására regisztrált az OnlyFans-re a kisgyermekes anyuka, mert úsztak az adósságban

Közel hétezer dollárt keres havonta az új „munkájával”.

Az egyre növekvő adósságok, de leginkább a férje unszolásának hatására regisztrált az OnlyFans-re egy minnesotai kisgyermekes anyuka, ma pedig már kisebb vagyonokat keres minden hónapban.

A család sztorija a Ladbible hasábjain jelent meg, a brit lap azt írja, a 25 éves Brooke Schuenemannek, és férjének, a 27 éves Charlesnak lányuk születése után nehezére esett a pénzkeresés, aminek következtében rövid idő alatt 30 ezer dolláros adósságot halmoztak fel. Ennek egyik legfőbb oka az volt, hogy a számláikat hitelkártyán keresztül próbálták fizetni.

A pár helyzetét aztán az időközben beütő járvány is nehezíteni kezdte, így amikor már ott lebegett a fejük felett annak a veszélye, hogy kikapcsolják közműveket a lakásukban, Charles elkezdte rágni a felesége fülét, hogy regisztrálon az OnlyFans-re. A nő végül szeptemberben engedett a férjének és létrehozta a saját fiókját, ahol először a lábfétis rajongóit kezdte kiszolgálni.

Brooke-nak rövid idő alatt rengeteg feliratkozója lett, és már az első hónap után 1500 dollárt keresett. Ezt követően elkezdett egyedi kontentet gyártani a rajongóinak, mára pedig már ott tart, hogy nem csak az adósságaikat tudta visszafizetni, de még arra is maradt kapacitása, hogy más rászoruló családoknak jótékonykodjon. Van is miből, hiszen az oldala annyira jól megy, hogy 2020 végéig több mint 50 ezer dollárt keresett vele. A nőnek van egyébként egy YouTube-csatornája is, ahova asmr videókat tölt fel, ebből is származott bevétele a tavalyi évben.

Hatalmas áldás volt nekünk az OnlyFans, ennek köszönhetően fordult jobbra a családunk sorsa, nagyon boldog vagyok, hogy éltem a lehetőségel. A férjem pedig végig támogatott, mert tudja, hogy olyan dolgot csinálok, amit szeretek

– fogalmazott a kétéves kislányát nevelő anyuka, aki az adósságtenger elmúltával már nem posztol olyan gyakran az oldalára, ennek ellenére a pénz továbbra is ömlik, havonta 6900 dollár a bevétele.

Brooke most arra készül, hogy más nőket pártfogoljon és segítsen nekik abban, hogy hozzá hasonló módon keressenek pénzt.