A karantén alatt jutott pénzhez és önbizalomhoz – vetkőzéssel

A brit nő sosem érezte magát ennyire magabiztosnak.

Holly Jo Ballard fél évvel ezelőtt még munkanélküli volt, ingyen szállásokat keresett és próbálta törleszteni az adósságait – kevés sikerrel. Azon kevesek közé tartozik, akik a világjárvány közepén találtak maguknak megélhetést.

Az angliai Hullban élő 19 éves nő az iskolában sem találta meg a helyét – kivágták –, és a családjával is összeveszett. Egy call centerben kapott munkát, és ott hallott az OnlyFans nevű oldalról. A site használói előfizetéses alapon juthatnak bizonyos felnőtt tartalmakhoz.

Ballard kíváncsi volt, így kipróbálta. Azt mondja, teljesen meztelen képeket nem posztol magáról, inkább fehérneműben mutatkozik. Igény így is van a szolgáltatásra: öt hónap alatt több mint 18 ezer fontot (több mint 7 millió forint) keresett a képekkel. Ma egy elegáns belvárosi apartmanban lakik.

A nő a Daily Mailnek elmondta: az új elfoglaltsággal a pénznél is többet kapott – önbizalmat. Azt mondja, míg korábban, a suliban kirekesztettnek érezte magát, most korábbi iskolatársaitól is rendszeresen kap megerősítő üzeneteket, többen előfizetők is lettek közülük. Jelenleg 176-an fizetnek azért, hogy láthassák a képeit. Persze sokan küldenek gyalázkodó üzeneteket is, de Ballard nem foglalkozik velük:

Igen, árulom magam. De az én szabályaim szerint. És nekik ehhez semmi közük.

Azt mondja, nem hagyja, hogy mások elkedvetlenítsék; jelenleg épp élete legjobb napjait éli.

