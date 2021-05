Bármit lehetett kérdezni a pornósztártól, válaszolt is

Kenna Jamestől sok mindent meg akartak tudni a redditezők.

Kenna James volt az Ask Me Anything (Kérdezz tőlem bármit) fórum vendége a Redditen. A 26 éves amerikai felnőttfilmes, aki több magazin címapján is tündökölt az elmúlt években, szorgalmasan és őszintén válaszolt a rengeteg felmerülő kérdésre.

Megkérdezték például, nehéz-e párt találni, aki elfogadja, hogy Kenna ilyen munkakörben dolgozik. A színésznő azt válaszolta: nem randizik senkivel, nincs ideje most erre. Mit csinálna, ha nem pornózna – tették fel a kérdést, mire James elárulta, hogy szívesen dolgozna állatorvosként. Rákérdeztek arra is, negatívan befolyásolta-e a világjárvány a munkáját, erre úgy válaszolt, hogy könnyebb lett az élete, lévén, hogy a pandémia következtében talált rá – és került fel – az OnlyFans előfizetős oldalra.

Megkérdezték tőle, tudja-e élvezni a szexet, így, hogy a munkájához is hozzátartozik. A felnőttfilmes erre így válaszolt:

Abszolút! Imádom a munkámat.

Egy másik válaszból kiderült: az, hogy a munka közben mennyire élvezi a tevékenységet, leginkább a partnertől és a jelenet típusától függ. Természetesen rákérdeztek az álatala preferált péniszméretre is. Így reagált:

A normál méret tökéletesen megfelel. Jobban szeretem az átlagost, mint az óriásit.

Kenna James egy kérdésre azt is elárulta: a kedvence a misszionárius póz.