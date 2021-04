Hogyan és mivel etessük kutyánkat, hogy egészséges legyen?

Minden élőlény számára létfontosságú a táplálék, és nincs ez másként a kutyákkal sem. Az ember leghűségesebb társának etetése nem feltétlenül egyszerű, de ha betartunk néhány szabályt, négylábú kedvencünk egészségesen ugrálhat körülöttünk.

Gondoljunk bele: az ember egészségére is jelentős hatással van az, hogyan táplálkozik, és háziállataink általunk kialakított étkezési szokása is meghatározza, mennyire egészséges az ebünk és mennyire lesz ellenálló a rá leselkedő veszélyektől. Ahhoz, hogy a kutya szervezete ellenálló legyen a betegségekkel szemben, meghatározott mennyiségű húsra, ásványi anyagokra, vitaminokra van szüksége, hogy erős immunrendszere épüljön ki.

Először is: ismerni kell, hogyan működik a kutya emésztése

Ahhoz, hogy helyes táplálással egészséges kutyát neveljünk, fontos tudnunk, hogyan működik a kutyák emésztése. A kutya bélcsatornája rövid, éppen ezért gyorsan emészthető tápanyagokra van szüksége: elsősorban állati eredetű fehérje alapú táplálékot igényel. Emellett szüksége van szénhidrátokra és zsírokra is, valamint vitaminokra, ásványi anyagokra, makro- és mikroelemekre, ráadásul mindezekre megfelelő mennyiségben és arányban. Ha valamelyik összetevőhöz nem jut hozzá a kutya, akkor szervezetében hiány alakulhat is, ami egészségügyi problémákhoz vezethetnek.

Mivel kell etetni a kutyát, hogy egészséges legyen?

Vannak bizonyos tápanyagok, amelyeket az állat nem nélkülözhet. Ilyen a fehérje, a szénhidrát, a zsír és természetesen vitaminok, ásványi anyagok, rostok. Ugyanakkor korát, egészségi állapotát és életmódját is figyelembe kell vennünk a táplálék összeállításakor.

A kutya étrendjének kialakításához releváns tudnivaló az is, hogy házőrzőnket a farkasoktól eredeztetik. A farkas a préda elejtésekor a belsőségeket, és ezzel együtt az elejtett állat növényi táplálékát is elfogyasztja, ezért szükséges, hogy a kutya tápja tartalmazzon zöldséget, gyümölcsöt és szénhidrátot is.

Ha kutyánkat házi koszton tartjuk, vagyis mi magunk állítjuk össze és főzzük az ételét, arra kell figyelni, hogy mindezek meglegyenek benne. Egyszerűbb dolga van annak, aki a tápos táplálást választja kedvencének. Ma már számtalan jobbnál jobb minőségű táp közül lehet választani, de mielőtt ráállunk egy fajtára, érdemes kikérni az állatorvos véleményét, vagy szakboltban kérni tanácsot, melyik tápot válasszuk.

Mivel a kutya őse a ragadozó farkas, az étrend kialakításakor vagy a táp kiválasztásakor azt tartsuk szem előtt, hogy a hús mennyisége és minősége a legfontosabb a kutya számára. Minél nagyobb százalékban tartalmaz kutyánk étrendje húst, annál ellenállóbbá tudjuk tenni a betegségekkel szemben.

Bármilyen tápot is választunk, a vásárláskor vizsgáljuk meg a termék hátoldalán leírtakat, amiből kiderül, miből mennyit tartalmaz az eledel, és az így megfelelő-e kedvencünknek. Ha az összetevőket búza, kukorica vagy más gabonaféle vezeti, inkább ne vegyük meg. Válasszunk olyat, amiben nagy arányban található hús. Mivel a kutya a farkastól származik, emésztőrendszere egy húsevő táplálkozási szokásait tükrözi: egy kutya számára a hús a legkönnyebben megemészthető tápanyagforrás, így eledelének a lehető legmagasabb hústartalommal kell rendelkeznie.

Nem minden a hús

A fehérjék, zsírok, vitaminok és ásványi anyagok is fontos szerepet játszanak a kutyák egészségének fenntartásában. A legjobb az, ha egy teljes értékű, kiegyensúlyozott, létfontosságú vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrend részeként visszük be őket a kutya szervezetébe, de persze ezt nem mindig tudjuk megvalósítani, ezért szerencsére már számtalan étrendkiegészítő közül választhatunk.

A vitaminokból célszerű a „multi” előtaggal rendelkező készítményeket vásárolni, hiszen nem tudhatjuk, melyik vitaminból igényel többet kedvencünk szervezete. A vitaminokat kúraszerűen adjuk kutyánknak, máskülönben túladagoljuk azt, ami a szervezet telítődéséhez vezethet. Ha vitaminkúrát tervezünk kutyánknál, kérjük ki állatorvosunk véleményét arról, pontosan milyen vitamint, és abból mennyit adjunk a négylábúnknak.

A kutyáknak is van superfood

Ahogy az emberi étkezésben, úgy kutyáinknál is vannak úgynevezett superfoodok: olyan magas tápértékkel bíró ételek, amelyek kifejezetten jók az egészségnek. Ezek az ételek segítenek regenerálódni a szervezetnek, sőt megelőznek betegségeket, illetve bizonyos testrészekre, szervekre különösen jó hatással vannak.

Kutyák számára is superfoodnak tartják a kókuszolajat (tele van E-vitaminnal, jó hatással van a kutya szőrzetére és a szövetekre), az édesburgonyát ( immunizáló hatású, segíthet legyőzni, illetve megelőzni a különböző betegségeket), az áfonyát (antioxidáns hatással bír). A quinoát (alternatív szénhidrátforrás, ami a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére is alkalmas lehet). A sárgarépát (béta-karotin tartalma nemcsak a szívbetegségeket előzi meg, de a látást is javítja, és remek fogtisztító lehet, ha egy darabban adjuk a kutyusnak), a sütőtököt (gazdag immunerősítő A- és C-vitaminban, valamint vasban).

