Hogyan segítenek a kutyák a járvány miatti szorongás és bezártság oldásában?

Már a koronavírus-pandémia előtt bebizonyították, hogy a háziállatok nemcsak a stresszt csökkentik az emberekben, hanem a depressziót is enyhíthetik. De hogyan képes minderre egy kutya, és hogyan tudja mérsékelni gazdájában a bezártság miatti szorongást, rossz kedvet?

Kétségtelen, hogy rendkívül nehéz időszakot élünk: az egy éve húzódó koronavírus-járvány legdurvább szakaszát éljük, és ennyi idő elteltével sem mondható meg biztosan, mikor térhetünk vissza normális életünkhöz – vagy legalább annak közelébe. Amellett, hogy zárva vannak a szórakozóhelyek és a közösségi terek, este nyolc után nem mehetünk utcára, és a legtöbb munkavállaló home office-ban, otthonába zárva dolgozik. A bizonytalanság, a bezártság és az emberi kapcsolatok minimalizálása sokaknál szorongásban tör felszínre, ami több módszerrel enyhíthető: például ha magunkhoz veszünk egy kutyát. Az eb szorongáscsökkentő hatásáról tavaly ősszel közölt tanulmányt a Science Daily, amely azt írja: háziállatok jelenléte tompíthatja a lezárás okozta pszichés stresszt. A Yorki és a Lincolni Egyetem közös kutatásában 6 ezer brit háziállat-tulajdonos vett részt, 90 százalékuk arról számolt be, hogy állatuk érzelmileg segítette enyhíteni a lezárárás miatti bezártság érzését, 96 százalékuk pedig hozzátette, a háziállat segített fitten és aktívan tartani őket.

Állandóság a bizonytalanságban

A járvány miatti kiszámíthatatlan és beláthatatlan helyzetben nehéz megtalálni az állandóságot, ami valamelyest nyugalmat adhat. Márpedig egy kutya éppen a stabilitást jelenti: mindig ott van, és mindig számíthatunk arra, hogy kapunk tőle egy bújást, egy kéznyalintást, vagy egy olyan pillantást, amitől elolvadunk. Talán ezeknél is fontosabb, hogy a kutya rendszert visz az életünkbe: legalább reggel és este el kell őt vinni sétálni, ami jó alkalom arra is, hogy mi is kimozduljunk. És van még egy állandó dolog: a kutyáról gondoskodni kell, és itt nemcsak az etetést-itatást értjük, hanem azt is, hogy játszani és a fejleszteni is kell. Ezek a tevékenységek ugyan idő- és energiaigényesek, de kutyánk meghálálja a rá fordított időt és figyelmet, ráadásul amíg a négylábú társunkkal foglalkozunk, kevésbé figyelünk azokra a tényezőkre, amik miatt stresszelünk és szorongunk.

Testmozgás a kutyának és a gazdinak is

A bezártság egyik legnagyobb hátulütője, hogy jelentősen csökken az aktivitásunk, és hajlamosak vagyunk túlzottan is elkényelmesedni, belesüppedni a szorongásba és a lemondásba. A kiégés és a beletörődés természetes folyamatok ilyen helyzetben, de ha nem törjük meg őket, akkor súlyosabb állapothoz vezethetnek. Egy kutya tökéletesen alkalmas a megtöréshez: bár nem mindig fogunk lelkesen felöltözni és nekiindulni a sétának (főleg, ha az időjárás nem túl kedvező), de ha csak húsz percre levisszük a négylábút, akkor már nyertünk húsz olyan percet, amit nem a négy fal között töltöttünk. Ha a sétába játékot is csempészünk, akkor nemcsak a kutya, hanem mi is mozgunk, a testmozgás pedig szintén bizonyítottan oldja a stresszt és a szorongást.

Találkozások

És ha már kimozdultunk a kutya miatt (vagy pontosabban neki köszönhetően), akkor nagy eséllyel futunk össze más kutyással is, akikkel cseveghetünk. A találkozások és kapcsolódások aranyat érnek a járvány idején. Beszélgethetünk, cseveghetünk más kutyatulajdonosokkal, akár ismeretlenül is, és a beszélgetések alkalmával ráeszmélhetünk arra, hogy a járvány miatt kialakult helyzet nem csak minket frusztrál.

Szeretet = kevesebb szorongás

A kutya és ember között kialakuló szoros kapocs segíti a jó érzést okozó kémiai anyagok termelését a testünkben, így boldogság- és szeretethormon szabadul fel, ami pedig segít alacsonyan tartani a vérnyomást, és egyensúlyban tartani minket.

Kutyával jobban reagálunk stresszhelyzetben

Nem véletlenül alkalmaznak sok helyen – persze erre a feladatra kiképzett – terápiás kutyákat. Számos kutatás bizonyítja, hogy ha kutya van a környezetünkben, jobban reagálunk olyan helyzetekre, amikre kutya nélkül sokkal stresszesebben tennénk. Nem szükséges képzett terápiás kutya ahhoz, hogy az eb jelenlétében csökkenjen a stresszhormon-szintünk, és sokkal nyugodtabban reagáljunk stresszes helyzetekre.

Magabiztosságot és önbizalmat adhat

Szakemberek egybehangzó véleménye szerint ahhoz, hogy jó partner legyen egy kutya, meg kell vele értetni, hogy mi vagyunk a főnök, a falkavezér. Lehet, hogy sok gazdinak ez magától megy, sokaknak viszont tanulni kell ezt a domináns szerepet. Mindenesetre ha ráérzünk a falkavezérség ízére, és megtapasztaljuk, hogy hallgat ránk a kutya és azt csinálja, amit szeretnénk, akkor az meglepően nagy magabiztosságot és önbizalmat adhat nekünk. Vagy csak egyszerűen jó érzést, hogy van egy társunk, aki figyel és hallgat ránk.

