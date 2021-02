A depresszió fáj, és nem csak a léleknek

Egyesek számára talán meglepőnek tűnik, de egy mentális betegségnek nem kizárólag lelki, de fizikai tünetei is lehetnek. A depresszió is ilyen. Nem csupán a léleknek, de a testnek is komoly fájdalmakat okozhat.

Ha depresszióról beszélünk, a levertség, a szomorúság, az általános rossz közérzet az első tünetek, amelyek az eszünkbe jutnak. A test és a lélek azonban mindig szinkronban működik. Ahogyan egy fizikai sérülés vagy testi betegség befolyásolja az ember lelkiállapotát, úgy egy pszichés betegség is hatással van a testünkre. A depresszió sem vegytisztán lelki betegség, fizikai tüneteket is okoz, melyek közül összeszedtük a hét legjellemzőbbet. Fáradtság, erőtlenség A folytonos fáradtság, a sok alvás ellenére is állandóan fennálló álmosság a depresszió egyik leggyakoribb tünete. A betegséggel küzdők gyakran érzik úgy reggelente, hogy nincs elég erejük ahhoz, hogy kikászálódjanak az ágyból és elmenjenek dolgozni. Bár hasonló állapotot a folyamatos stressz is okozhat, a depressziós fáradtság sajátossága, hogy drasztikusan csökkenti a koncentrációs készséget, irracionális érzelmeket ébreszt, illetve apátiát okozhat. A fájdalomküszöb csökkenése Mintha az ember testének összes idegvégződése felfokozott állapotban lenne, és a szervezet már a legenyhébb behatásokra is érzékenyen reagálna. Egy kutatás 2010-ben jutott arra az eredményre, hogy a depressziósok sokkal intenzívebben érzik a fájdalmat, míg egy 2015-ös tanulmány összefüggést mutatott ki a depresszió és az alacsony fájdalomküszöb között. Egyes kutatások szerint az antidepresszánsok nemcsak a depressziót enyhítik, de a fájdalomtoleranciára is jótékony hatással lehetnek. Hátfájás és izomfájdalmak Ha az ember reggel otthon még jól érzi magát, de amint beér a munkahelyére vagy az iskolába, elkezd hasogatni a háta, akkor stresszre vagy depresszióra gyanakodhat. Bár a legtöbben ilyenkor elsőként a nem megfelelő ülőbútort vagy a rossz testtartást okoljuk a fájdalomért, előfordulhat az is, hogy mentális okok állnak a háttérben. Egy Kanadában, 2017-ben több mint ezer egyetemista bevonásával végzett vizsgálat egyértelmű összefüggést mutatott ki a depresszió és a hátfájás között. A kutatók régóta gyanítják, hogy a központi idegrendszer működése hatással van a szervezetben kialakuló gyulladásokra, vagyis a depresszió gyulladást, fájdalmat okozhat a testünkben. Fejfájás A legtöbb embernek időnként fáj a feje. Ilyenkor rendszerint beveszünk egy fájdalomcsillapítót, megvárjuk, amíg fejfájásunk elmúlik, és nem is feltételezünk semmi komolyabb gondot. Bár a fejfájás hátterében általában stressz áll, ha túl gyakorivá, vagy mindennapossá válik, akár súlyosabb ok is állhat a háttérben, például depresszió. A depressziós fejfájás általában más, mint a migrén: az ember inkább feszültséget érez, különösen a szemöldökök tájékán. Ha az efféle fejfájás más tünetekkel, például fáradtsággal, levertséggel, szomorúsággal is társul, akkor valószínű, hogy depresszió állhat a háttérben. Látásromlás Egy 2010-es, 80 depressziós ember bevonásával elvégzett német kutatás arra az eredményre jutott, hogy a depresszió befolyásolja a látásunkat. A vizsgált személyek mindegyékének nehezére esett a fekete-fehér képek felismerése. A kutatók szerint azért, mert jelentősen romlott a kontrasztérzékelésük. Hasfájás Hasgörcsök, puffadás, hányinger: ezek mind lehetnek a depresszió tünetei, vagy éppen okai. A Harvard egyetem kutatói egy 2012-es tanulmányukban azt írták, hogy a mentális betegségek, például a depresszió, és az emésztőrendszeri gyulladások összefügghetnek egymással. Az orvosok a bélrendszert „második agynak" is szokták hívni, mert ha a bélflórában felborul a jó baktériumok aránya, az nemcsak testi tüneteket, hanem szorongást és depressziót is okozhat. Anyagcserezavarok Székrekedést vagy hasmenést általában romlott ételek vagy vírusok okoznak, de az érzelmek, például a félelem, a szorongás, szomorúság vagy az izgalom ugyancsak megzavarhatják az anyagcserét. Egy 2011-es tanulmány szerint a depresszióval, szorongással és hasonló mentális betegségekkel küzdők körében sokkal gyakrabban fordul elő anyagcserezavar, mint az átlagnépességben.