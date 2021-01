Fenekével hívta magukra a rendőröket a világ legpechesebb betörője

Soha még ilyen egyszerű dolga nem volt a zsaruknak bűnözők kézre kerítésében.

Január 6-án este 9 óra 10 perckor hívás érkezett be Stoke-on-Trent (Anglia) rendőrségére – írja a Sun brit bulvárlap. A diszpécser hiába próbálta feltenni az ilyenkor szokásos kérdéseket, senki nem válaszolt neki, ezért először attól tartott, hogy a hívó fél bajban van és nem beszélhet, vagy nem tud megszólalni.

Viszont ahogy a rendőrök elkezdték hallgatni a háttérben történő dolgokat, szép lassan rájöttek, hogy épp egy rablás közben hívták őket. A telefon helyének bemérése után a járőrök megjelentek a helyszínen, és szembesültek azzal, hogy a rablók még mindig kifosztási tevékenységet végeznek, így könnyedén letartóztatták a művelet közben rajtakapott 42 és a 49 éves férfit.

Mint kiderült, egyikük a farzsebében tartotta a telefonját, és amikor leült, a készülék tárcsázta a 999-es segélyhívószámot.

A történtekről John Owen, a staffordshire-i rendőrség főnyomozója számolt be a Twitteren; a posztját így kezdte:

A bejegyzést pedig a Reszkessetek betörők egyik idiótájával illusztrálta:

I think we have just arrested the world’s unluckiest burglars:

Whilst committing a burglary one of the bungling burglars has accidentally sat on his phone & dialled 999. We recieve a call detailing all of their antics up to the point of hearing our patrols arrive to arrest them pic.twitter.com/0BZGSQdf0C

— CI John Owen (@CIJohnOwen) January 6, 2021